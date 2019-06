Policía devuelve celular encontrado en la calle

Síguenos en Facebook

Un suboficial de tercera reciente egreso de la Policía Nacional del Perú, identificado como Jordy Salvador Lozano, tuvo un gran gesto al devolver un moderno celular de marca Samsung, el cual lo encontró mientras se dirigía a su vivienda, en el distrito de El Porvenir.

El joven agente no dudó en ubicar al dueño del equipo celular y tras recibir una llamada al mismo móvil, acordó entregarlo a Marvin José Natividad Cayetano, zapatero que extravió el celular mientras se trasladaba en su bicicleta.

“El equipo de celular simboliza una herramienta de trabajo y al encontrarlo, no dudé en contactar al dueño para devolverlo, se identificó con su DNI y luego de corroborar los datos de él y del celular, efectivamente era el dueño. Nosotros trabajamos a favor de la sociedad, él me quería dar un dinero para entregárselo, pero no hay nada más reconfortante que un gracias. Así me formaron en la Escuela PNP y eso lo plasmo en el servicio policial, en el cual apenas llevo 10 días de trabajo”, expresó el efectivo, quien labora en la Comisaría de Laredo.

“Pensé que ya estaba perdido, que no me lo iban a dar porque fácilmente lo pudieron vender y obtener dinero fácil, pero estoy agradecido con el policía porque me lo devolvió. Le estoy profundamente agradecido”, afirmó el dueño del celular.

Hay que resaltar que el suboficial, es uno de los 310 efectivos que se graduó el último 31 de mayo en la Escuela PNP Trujillo, Promoción Honestidad. Su acto debe ser imitado por todos.