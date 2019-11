Agentes de Seguridad Ciudadana realizan protesta en el interior de la MPT (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un grupo de agentes de Seguridad Ciudadana llegaron hasta la Municipalidad Provincial de Trujillo y realizaron una protesta cuando se desarrollaba una sesión extraordinaria de concejo en el Salón Consistorial.

Los trabajadores ediles reclaman que se respete los pactos colectivos y que cumplan sus promesas. Piden mejoras de sus uniformes, cascos y que se le pague el horario nocturno a los agentes.

"Hasta la fecha nos nos dan los uniformes, ya estamos cansados. No compran cascos, los escudos y no se capacita más al personal. Ofrecieron, el gerente municipal, contratar a dos personas para que enseñen defensa personal y los agentes sepan defenderse a través de un arma blanca y no lo hacen. No nos dan el Seguro de Riesgo de Trabajo, Seguro de Vida Ley, no quieren reconocen los pactos y convenios colectivos, simplemente dicen no se puede", indicó Carlos Bocanegra, secretario del Sindicato de Seguridad Ciudadana de Trujillo.