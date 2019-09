Agentes policiales patrullarán zonas más convulsionadas

Síguenos en Facebook

Ante el incremento significativo de homicidios en la región La Libertad arribaron este miércoles por la mañana a Trujillo 100 agentes policiales de Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes).

LABORES

Los agentes serán distribuidos en las zonas más convulsionadas de la ciudad, como los distritos de Florencia de Mora, La Esperanza y El Porvenir, donde la situación es crítica y donde se han dada los mayores hechos de sangre.

Con los agentes, también arribó un helicóptero de la Dirección de Aviación Policial, que realizará un patrullaje en las noches sobre las zonas más convulsionadas de la región.

COMPROMISO

El jefe de la III Dirección Territorial Policial (Dirtepol), general PNP Óscar González Rabanal, dijo que el compromiso del Ministerio del Interior (Mininter) es que los 100 agentes y el helicóptero permanezcan en La Libertad hasta el mes de noviembre, fecha en la que más de 200 alumnos de la escuela de suboficiales de Trujillo egresen de las aulas.

Gonzáles Rabanal reconoció la elevada cifra de víctimas en la región y lamentó que integrantes de organizaciones criminales estén abandonado las cárceles, como en el caso de los 22 presuntos miembros de “Los Cagaleches”.

“Hay que ver dónde está la falla, la Policía es la que recibe la exigencia del ciudadano, pero ¿dónde está la falla? Cada una de nuestras instituciones tiene que hacer una evaluación interna, porque de los contrario los platos rotos los paga la ciudadanía”, dijo.

CEREMONIA

Los agentes y la nave fueron presentados en una ceremonia que se desarrolló en la escuela de suboficiales de Trujillo, ubicada en Alto Moche.

Entre los asistentes estuvieron el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, y el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, Elías Rodríguez.

Pese a la llegada de los agentes, Marcelo insiste en la salida del Ejército a las calles, en un trabajo coordinado con la Policía.

“La delincuencia no espera, está aquí. Es una lucha entre el bien y el mal, y nosotros queremos el bien para la ciudadanía. No nos van a doblegar, no nos van a vencer. Estoy seguro de que este trabajo va a dar resultados”, sostuvo.

COORDINAN

El parlamentario Elías Rodríguez dijo que este es un aporte positivo que permitirá coordinar y accionar una serie de trabajos para mejorar la lamentable situación por la que atraviesa la región.