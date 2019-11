Alan Rivera: "Queremos recuperar el legado ético y moral de Haya de la Torre"

Síguenos en Facebook

El escritor y militante del Apra en Estados Unidos, Alan Rivera, volvió al Perú para promover la creación de la escuela de cuadros on line Haya Vuelve, y señaló que se ha perdido el legado del líder y fundador Víctor Raúl Haya de la Torre. Pretende, junto a otros apristas, cambiar esta realidad, pero aclará que dejarán de lado a los excongresistas disueltos y a otros para promover nuevos rostros y líderes.

¿Cuáles son los objetivos de esta escuela on line?

Vine a Trujillo porque estamos fundando una escuela de cuadros, que le llamamos nosotros en el partido, que es una escuela política para formar cuadros políticos en el partido aprista, y es una escuela on line. Es como una universidad: los cursos son dictados por profesionales y tiene tres niveles. El objetivo es que tengamos a los jóvenes y políticos que forme el Apra tengan una identidad clara y una formación ética en la política; lo que queremos es recuperar el legado moral y ético de Víctor Raúl Haya de la Torre.

¿Cuándo se perdieron esos principios y la moral a la que hace referencia?

Esto se pierde cuando se olvida que el partido es un partido escuela, cuando se dejó de enseñar metódica y sistemáticamente lo que es el aprismo y lo que es la política. Nosotros vamos a hacer cursos de economía política, derecho constitucional y aparte de los fundamentos de la ideología aprista.

¿Entonces se podría decir que dejarán de lado a apristas como Mulder, Del Castillo, Elías Rogriguez y Luciana León?

Los políticos cumplen un ciclo y hay algunos que ya cumplieron su ciclo, pueden quizá más adelante renacer, pero la gente es la que te da los ciclos, el pueblo es el que te dice hasta dónde llegaste y hasta dónde pudiste. Yo creo que ahora el partido necesita nuevos rostros, estamos para formar a nuevos líderes.

Además de no tener un líder visible, se aprecia que la crisis en el Apra se agudiza cada día, ¿cómo lo cambiarán?

Yo creo que si no tenemos orden en lo que hacemos y no se respetan los procesos y las normas no pueden exigirse resultados. Mucha gente se ha alejado del partido porque el liderazgo no es el que espera la gente, el pueblo aprista. Nosotros vamos a ir paso a paso recuperando lo que hemos perdido, con educación.