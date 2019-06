Alcalde “jala” a exfuncionarios de su hermano prófugo

Síguenos en Facebook

Los hermanos Arturo y Valentín Fernández Bazán están más unidos que nunca. Como se sabe, el primero es el actual alcalde del distrito de Moche, y el segundo fue alcalde del distrito de Nuevo Chimbote (provincia del Santa - Áncash). Pero la diferencia es que el de la región Áncash es acusado por la comisión de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, y hasta hoy no se conoce su paradero.

Sin embargo, pese a estas circunstancias, el alcalde del distrito de Moche dijo tener la potestad de él y que le pidió de favor a su hermano consejos en la administración pública. La respuesta, todo parece indicar, fue enviarle a sus exfuncionarios ediles, quienes pretenden impulsar la comuna teniendo como antecedente la gestión del sentenciado Roger Quispe Rosales, también prófugo de la justicia.

RESPALDO

El gerente municipal del distrito de Moche es Víctor Hernández Chunga. Es el encargado de firmar los contratos, y precisamente fue el primero en llegar desde la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.

En diálogo con Correo, reconoció que trabajó de la mano con el exalcalde Valentín Fernández Bazán, sin embargo marca su distancia.“Las acciones que tiene el doctor Valentín Fernández, quien fue alcalde de Nuevo Chimbote en la gestión anterior, son de muchos años atrás, entonces cada funcionario trabaja en base al tema técnico, yo soy una persona muy técnica que estoy trabajando con mi equipo en base a resultados”, señaló.

Sobre este cargo de confianza, el alcalde Arturo Fernández mostró su seguridad en todo momento, ya que evidentemente cree en el trabajo de Hernández Chunga. Es más, lo considera un “alcalde administrativo”.

“Para mí, y para los que saben de política, el gerente municipal es el alcalde administrativo y está llevando una excelente gestión, al igual que todos los gerentes que siempre están evaluados, no cada tres meses sino cada día”, aseguró.

SENTENCIA

Pero el “alcalde administrativo”, Víctor Hernández, refirió que si bien trabajó con Valentín Fernández, no lo hizo en el periodo de las graves acusaciones en su contra. “Yo no estuve en el 2007 y 2008, donde el doctor Valentín (Fernández) está siendo investigado por esos temas que no tienen nada que ver con la gestión que desarrollamos del 2015 al 2018”, indicó el gerente municipal de Moche.

Aunque el funcionario de confianza tampoco se libró de denuncias o una sentencia por el delito de colusión simple, que en su momento supo apelar. “Sí, tengo una sentencia por unas cartas fianzas que presentó una empresa constructora, cartas fianzas falsas las cuales yo denuncié, pero la fiscalía, dentro de su proceso de investigación, argumenta el tema de colusión. Está en proceso de apelación, porque yo considero que ha sido una sentencia mal llevada”, señaló.

EQUIPO. “Tengo un hermano que me da la potestad y la experiencia porque yo siempre estuve pendiente de ese tema, yo le pedí por favor, porque los que tenía acá y los busqué en el medio me salieron medio ‘truchos’. Yo había pedido un arquitecto de aquí de Moche para que sea mi gerente de Obras, y después vino un señor de la sierra a visitarme y decirme que el señor tal ya estaba ofreciendo las obras”, refirió el alcalde.

En ese sentido, el mismo gerente municipal confirmó que otros tres funcionarios que laboraron en la municipalidad de Nuevo Chimbote arribaron a la municipalidad de Moche. “Sí son (de Nuevo Chimbote), es parte de un equipo que han venido a trabajar y aportar aquí, hay nueve gerentes, de los cuales cuatro son de Nuevo Chimbote”, precisó Víctor Hernández.

Los funcionarios que a decir del gerente municipal trabajaron en Nuevo Chimbote son: Miguel Luciano Loyola, actual gerente de Desarrollo Urbano; Alan Ortiz Jesús, gerente de Obras; y Gerald Chala Matos, quien se desempeña como gerente de Planeamiento y Presupuesto.

RESULTADOS

Ante esto, el regidor aprista Marco Montero criticó que hasta el momento ese equipo no haya demostrado los resultados que se esperaban en cinco meses de gestión. “La Contraloría está observando que hay funcionarios que no cumplen con los requisitos que manda y pide la ley”, advirtió.

Y si de resultados se trata, hay que mencionar que la municipalidad de Moche se ubica en el último lugar ( de 11 distritos de Trujillo) en ejecución de proyectos, como lo muestra el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De 4’170,119 soles, solo giró 85,500, es decir representa un avance del 2% de ejecución.

SUELDOS. En los primeros meses de gestión, en varias municipalidades de Trujillo, los alcaldes decidieron mejorar las remuneraciones económicas de los funcionarios, y este también fue el caso del alcalde de Moche, Arturo Fernández Bazán.

“Es normal, o sea, vas a tener un gerente de 1,300 soles para que después tengas el problema de ‘vecinos unidos’; vas a tener un gerente de 1,300 para que luego te haga el problema de ‘larrea’que está mal las tuberías. Quién va a venir a trabajar acá por 1,200 soles”, dijo.

En la municipalidad de Moche, el gerente de Obras gana 3,200 soles, tal y como figura en documentos de la oficina de Gestión de Recursos Humanos de la comuna distrital, y la modalidad bajo la que se firmó el vínculo laboral es de Contrato Administrativo de Servicios. Mientras que el gerente de Presupuesto, que fue contratado bajo la misma modalidad, gana 3,200 soles; y lo mismo le correspondería al gerente de Desarrollo Urbano.

Lo que también es cierto es que a pesar de existir este vínculo entre la gestión de Valentín Fernández y Arturo Fernández, los pobladores exigen una gestión transparente y en la que se cumplan las promesas de campaña electoral. Una, según ellos, fue la de contratar la mano de obra mochera.