Alejando Inga: “La ministra debe decirle a Llempén: para qué pides más dinero, si el que tienes no lo gastas"

La Contraloría General de la República informó que en la región La Libertad al menos 26 obras de la reconstrucción están paralizadas. La mayoría por problemas administrativos y legales.

Sin embargo, hay otro grueso número de proyectos y obras que ni siquiera han empezado a ejecutarse debido a falta de capacidad técnica en municipalidades y gobierno regional.

Para el decano del Colegio de Economistas de la región La Libertad, Alejando Inga Durango, se podría corregir esto con la aprobación de una reforma para que aquellos que lleguen a ocupar esos cargos técnicos sean solo profesionales capacitados que ganen plazas por meritocracia y no por “amiguismo” y por ser parte de un partido político.

¿Por qué se tiene que estar aprobando decretos de urgencia y el Estado “ayudando” a los municipios y gobierno regionales a reactivar sus obras, a caso no hay capacidad en estas instituciones públicas?

A ver, ¿qué es lo que sucede? Mira, si nosotros revisamos las estadísticas y la inversión pública vemos que hay muchos problemas en cuanto al gasto del presupuesto y las instituciones públicas no gastan por diversos motivos. Por ejemplo, Chavimochic está paralizado por problemas de la empresa, legales o administrativos, y es ahí donde el Gobierno busca destrabar para que se culmine, pero esto es siempre y cuando la obra tenga un avance del 50%. Sin embargo, lo grueso y lo importante no solo es eso, sino el resto de obras que no se gastan por un problema de ejecución del dinero, es decir no hay personal capacitado para eso.

¿Ese ya es un tema de capacidad de gestión?

Exacto. Y aquí el problema es fuerte porque a nivel nacional se ha invertido un poquito más del 40% y ya vamos a terminar el año, cuando lo mínimo que se debió haber gastado es el 70%. Entonces hay un problema de gestión que hay que corregir.

Sí, al consultar en la página del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), vemos que la región La Libertad (gobierno regional), en el rubro proyectos, solo ha gastado el 21.4% del dinero que se le asignó. Se ubica en el penúltimo lugar en comparación de otras regiones. ¿Esto ya es una constante?

Sí, lo que pasa es que ese es un problema que no solo se da en La región La Libertad sino es un problema a nivel nacional. Si nosotros revisamos, en el proceso de reconstrucción con cambios por el fenómeno El Niño tampoco se ha avanzado nada, es decir la plata está, pero no se gasta.

¿Qué sucede?

Los núcleos ejecutores son los municipios y los municipios no tienen la capacidad de gasto, no tiene el personal adecuado, idóneo.

Evidencia de ello es que, por ejemplo, en las provincias de Chepén, Virú, Ascope, hay obras que ni siquiera empieza porque hay problemas con el saneamiento de terrenos, además, no hay expedientes. Eso lo revelaron los consejeros regionales.

Sí, y ese tema del saneamiento de terreno debió haberse hecho antes, entonces es evidencia de que no hay un equipo que permita estar haciendo ese tipo de cosas. Para que tengas una idea, en la Autopista del Sol son casi 8 años que no se ha avanzando nada porque no se han liberado los terrenos y este problema es del Ministerio de Transportes. O sea el problema es nacional. La situación es grave, es un tema de gestión, y mientras no se solucione eso vamos a tener el problema siempre.

¿Cómo se entiende entonces que el gobernador Manuel Llempén haya anunciado una una reunión con la ministra de Economía, María Antonieta Alva, para pedir más presupuesto para el próximo año?

Pero, ¿para qué? Si lo que tiene no lo gasta, entonces, cómo el Gobierno le va a dar más presupuesto de inversión si no ha gastado lo que tiene actualmente. Eso es algo paradójico. Yo le diría: para qué me pides más dinero si lo que tienes no gastas. Es un problema no solo de la Libertad sino en todo el país, por eso es importante hacer una reforma del Estado, hay que modernizarlo para de esa manera tener los profesionales capaces para hacer los expedientes y ejecuten las obra.

¿Será esa la solución?

Sí, pero ya pues, hay que poner orden, institucionalidad, hay que normar cómo es que se debe reclutar el profesional, el perfil que debe reunir. Eso no se hace, no se respeta y no pasa nada y por eso tenemos todas estas crisis. Para que haya una buena gestión se tiene que hacer una reforma del Estado.