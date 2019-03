Álvarez y Peña se suman para reforzar la defensa tricolor

Síguenos en Facebook

Dos más se sumaron al plantel de Carlos A. Mannucci, se trata de los defensas Luis Álvarez y Giancarlo Peña. Ambos podrían debutar este fin de semana ante Unión Comercio, por la fecha 7 del Torneo Apertura.

"Ya sé lo que es la hinchada de Mannucci, les ofrezco entrega, sacrificio y nunca dar una pelota por perdida. Estoy muy agradecido con la oportunidad que me brinda el club, pues me han sabido valorar. Espero superar las expectativas", señaló Peña, quien jugó el año pasado en César Vallejo.

Mientras que Álvarez espera aportar su aporte desde la defensa o mediocampista para que Carlos A. Mannucci rompa esta mala racha de resultados.

"Estoy muy contento de llegar a Mannucci. Mi puesto es volante central, pero he jugado dos años de defensor central y también lo he hecho de marcador. Estoy a disposición para jugar en el lugar que el profesor me necesite. Tenemos muy buenos jugadores, hay mucha competencia interna. Estoy seguro que vamos a cortar la mala racha y vamos tener resultados positivos", señaló Álvarez.

Como se sabe Carlos A. Mannucci lleva 5 puntos en seis jornadas del Apertura y se ubica en el puesto 15. Este sábado, desde la 1:15 de la tarde, se medirán ante Unión Comercio en el Estadio IPD de Moyobamba.