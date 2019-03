​Álvaro del Río: “No tenemos protocolo de emergencia, ni plan de contingencia ante un siniestro”

Síguenos en Facebook

Álvaro del Río Alegría, representante del Patronato de Trujillo, solicitó al gobernador de la región La Libertad, Manuel Llempén Coronel, y a los alcaldes provinciales y distritales, que elaboren un plan de contingencia para poder enfrentar cualquier tipo de siniestro que pueda presentarse, ya sea inundación, sismo, incendio o por cualquier anomalía de la naturaleza.

“Actualmente, no tenemos, ni siquiera, datos de qué equipos tenemos; por ejemplo, no sabemos qué tan operativos están lo grupos electrógenos en los hospitales que permitan garantizar su funcionamiento. Ahora, algo que no sabíamos y que hoy lo sabemos es que las antenas de telefonía (celulares) tienen una autonomía de cuatro a cinco horas sin energía eléctrica, pasado ese tiempo las baterías se agotan y nos quedamos incomunicados”, advirtió.

NO HAY ACCIÓN

Álvaro del Río afirma que para subsanar esto último, no se ha hecho absolutamente nada. “Es urgente que se instale un plan de acción y nosotros le hemos hecho llegar nuestra inquietud al gobernador Manuel Llempén, y nos ha dicho que ya, está bien, pero nada más”, comentó el dirigente.

SOCIALICEN

El titular del Patronato pidió también que cada vez que se reúnan las autoridades no lo hagan en privado, sino que socialicen los acuerdos o propuestas de un plan de acción ante una emergencia.

“Ahora mismo no tenemos un protocolo de emergencia. No tenemos diagnóstico de qué equipos tenemos para afrontar una emergencia; por ejemplo, no se dota de grupos electrógenos a las antenas de telefonía para evitar quedarnos incomunicados”, recalcó.

El representante del Patronato de Trujillo recordó que los expertos dijeron que se tenía que tener cuidado con la quebrada El León. “Afecta el patio de llaves norte (Hidrandina) y eso significa que Trujillo se queda sin energía por un año, lo mismo en el norte del país, perdemos el aeropuerto y con una Panamericana destrozada”, advirtió.