Ante calor y lluvias piden a ciudadanos estar alertas y organizarse en sus barrios

El intenso calor, las fuertes lluvias, la crecida del caudal de los ríos, los desbordes y los huaicos, son eventos naturales conocidos por los liberteños y que, lamentablemente, traen malos y dolorosos recuerdos por lo sucedido en marzo de 2017.

Por eso, cuando el liberteño empieza a sentir los potentes rayos solares y esa insoportable sensación térmica, el miedo asoma. Y es que uno presume que lo que sigue son las intensas lluvias y con ello todo lo demás.

EXPERIENCIA

Ante esta situación, Correo preguntó a especialistas en el tema sobre qué es lo que puede venir tras este insoportable calor que ya calienta el agua del mar y provocar ligeras lluvias que han empezado a caer en varios sectores de la provincia.

El profesor Carlos Bocanegra García, docente de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y miembro de la Red Peruana de Universidades, refirió que actualmente la temperatura del ambiente está entre 23 y 24 °C y que el riesgo definitivamente de tener huaicos existe.

ESPERAR

“Todavía nos falta marzo y la prevención implica detectar la amenazas, pero no se hizo y lamentablemente a estas alturas del año ya no se puede hacer. El cambio climático, si bien es cierto, no se puede prevenir, pero algo más se pudo haber hecho”, manifestó el docente.

Bocanegra cuestionó que en el tema de la “famosa” Reconstrucción con Cambios solo haya significado el cambio de funcionarios. “No se ha controlado la amenaza para evitar los desbordes en las quebradas”, advirtió.

NOSOTROS MISMOS

El profesor propuso que ante esta situación, lo único que le queda a la población es tomar medidas preventivas de forma individual y colectivas.

“Esto tiene que darse a nivel de barrios y urbanizaciones con todos los vecinos para poder evitar lo que ocurrió en marzo de 2017. Es lo que nos queda, ya que a nivel de autoridades no se ha avanzado con la Reconstrucción con Cambios”, recalcó.

OFICIAL

En tanto, el subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), César Florez Corbera, explicó que constantemente se está monitoreando la temperatura de la superficie del mar en dos puntos, Salaverry y Huanchaco.

“Actualmente hay una ligero descenso en la temperatura del agua. En su momento llegó hasta 23.4°C y ahora está en 21°. Está a dos puntos por arriba de lo normal, pero eso no genera un fenómeno de El Niño”, afirmó.

LO QUE SÍ PREOCUPA

El funcionario dijo que lo que sí nos debe preocupar es el cambio climático, tal como ocurrió el 2017.

“Ese año se lo mal llamó fenómeno el Niño Costero, pero no tiene nada que ver con eso. En realidad son aguas calientes que vienen del norte y que se juntan con nubes cargadas, las que terminan descargando en la cordillera de la costa, que es lo que está ocurriendo ahora en el sur; pero eso no es El Niño, sino fenómenos como consecuencia del cambio climático”, insistió.

PREPARACIÓN

Flórez resaltó el hecho de que la población debe estar preparada y acostumbrada a que entre los meses de diciembre y abril exista la posibilidad de lluvias.

“Siempre se tiene que prestar atención a cuáles son las condiciones de tiempo en la cara este de la ciudad, es decir hacia las montañas; cuando vemos que está cargando es un llamado de atención”, detalló.

No obstante, comentó que actualmente se cuenta con una estación de monitoreo que les permite obtener información de lo que está ocurriendo en esa zona.

Por ahora la situación está normal en las tres quebradas, San Ildefonso, San Carlos y León Dormido. ”Hay lluvias, pero que no comprometen a posibles desbordes; se trata de lluvias de temporada”, agregó.

REVISAR TODO

Flórez Corbera recomendó a la población a adecuar nuestras viviendas, arreglar techos y revisar instalaciones eléctricas.

“También hay que cambiar comportamientos, hábitos. Por ejemplo, al momento de manejar en las calles, porque estamos en temporada de lluvias. Tenemos que estar atentos para precipitaciones muy prolongadas e intensas”, insistió el funcionario.

MÁS RECOMENDACIONES

Por ahora , el principal problema del intenso calor y las lluvias se está reflejando en el sector salud, pues ya se ha registrado una persona fallecida por dengue.

“Hay problemas con deshidratación en niños y adultos mayores y mujeres gestantes, todo eso tiene que ser observado con atención. Tenemos altas temperaturas y para eso debemos tomar mucho líquido y no exponernos al sol”, remarcó.

LO QUE SE PUEDE HACER

El Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) ha recomendado a las familias elaborar un plan familiar de seguridad.

Eso implica tener cerca siempre una mochila de emergencia. Conocer los riesgos en la comunidad, en el trabajo y los lugares que se visitan.

Hay que tener siempre mentalidad preventiva, ya que la mejor respuesta es la que nace de uno mismo, conforme a lo que indican los especialistas.

CAPACITACIONES

“Lo que nos queda es preparar a la población. Hemos tenido una capacitación con los territorios vecinales este lunes y este martes tendremos la capacitación con los territorios vecinales del centro histórico”, anunció César Flórez.