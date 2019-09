Ante la desidia, la emergencia

Síguenos en Facebook

Tiene razón el coronel en retiro Roger Torres: las autoridades no están asumiendo su compromiso con respecto a la seguridad ciudadana. En la entrevista concedida a este diario, en la edición de ayer, el expolicía critica esta desidia clamorosa. Estoy de acuerdo. Las autoridades políticas van a lo más fácil: declaratoria de emergencia y que los soldados salgan a patrullar las calles, a ver si metemos miedo a los hampones.

Olvidamos que existe un comité provincial de seguridad ciudadana, que lo preside el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo. Y un comité regional de seguridad ciudadana, que lo preside el gobernador Manuel Llempén. Estos comités y sus instalaciones, sus reuniones ampulosas y sus declaraciones de buenas intenciones no van a lo esencial, que es lo que Torres señala: no hay metas a plazos fijados y evaluación de lo hecho y no he hecho; no se identifica el proceder de las autoridades responsables (policías, magistrados y otros), sus acciones y omisiones.

Hoy lunes, justamente, debe terminar, después de largos años de proceso, el famoso caso del Escuadrón de la Muerte, que tiene en el banquillo de los acusados, de manera central, a Elidio Espinoza. La historia de este grupo de policías y su dudoso accionar se inició por la incapacidad de la autoridad y la ley para combatir el hampa. Hubo gente que, aparentemente, aplaudió y auspició a estos policías que actuaban presuntamente al margen de la ley.

En los años sucesivos se supo que las señaladas muertes selectivas no surtieron efecto. Existe la teoría de que ciertos asesinatos de hampones se hicieron para favorecer a otros grupos de hampones. Más de un policía tenía en su lista de contactos a conocidos delincuentes con quienes de cuando en cuando se llamaban. Esto, mientras no esté en la lista negra, claro.

Y hay también que observar el papel de jueces y fiscales cuando del hampa se trata. Habría que revisar todas esas liberaciones de presuntos delincuentes (más de 200 entre 2018 y 2019 en La Libertad), cuya cadena de responsabilidad encierra secretos llamativos. Habría que ver cómo se arman los expedientes, qué trucos y trampas se esconden en las acusaciones o incluso en los partes policiales.

Todas esas cuestiones podrían ser analizadas periódicamente por los comités de seguridad ciudadana, integrados por las principales autoridades, para poner en evidencia a los operadores del crimen y la justicia y hasta a los políticos. Pero no se hace. Quizás porque da más trabajo, o quizás porque hay un núcleo duro impenetrable, silencioso, y con el que no se puede chocar.