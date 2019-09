Apepistas afirman que aportes económicos a su partido son voluntarios

Síguenos en Facebook

Resignados. Algunas autoridades electas de Alianza Para el Progreso (APP) estarían de acuerdo con los aportes económicos que tienen que hacer a dicho partido.

Esto luego de que el mismo César Acuña dispusiera que todos los candidatos electos de APP en el 2018 deberán realizar un aporte mensual, de acuerdo con su cargo.

El alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, solo manifestó que siempre ha aportado el 10% de su sueldo a APP.

VOLUNTARIO.

Por su parte, el regidor por Trujillo, José Ruiz, indicó que los aportes son destinados a la sostenibilidad del partido, pero que se daban de manera voluntaria.

Sin embargo, ante el nuevo panorama, expresó que no tendrá problemas en aportar una cuota fija, pues su elección como autoridades se lo deben a dicho partido político.

Otras de las autoridades consultadas sobre el tema aseguran que se trata de un aporte voluntario, dejando en claro que no es ningún tipo de amedrentamiento para aquellos que no cumplan con la nueva disposición.

El presidente del Consejo Regional, David Calderón, dijo que el dinero es necesario para sostener el partido y realizar algunos eventos, que puede incluir una campaña electoral.

“Eso lo hacen todos los partidos y es voluntario, si tú deseas das y si no quieren no das, no te obligan”, dijo.

Calderón dijo que se puede fijar una cuota, pero no imponer el aporte.

En tanto, el vicegobernador regional de La Libertad, Ever Cadenillas, aseguró que la disposición se ampara en la Ley de Partidos Políticos, pero que todavía no le han notificado nada. Reveló que nunca antes ha aportado mensualmente y solo hacía colaboraciones en específico.

OBLIGACIÓN

El responsable político y administrador de Alianza Para el Progreso en la región La Libertad, Eduardo Azabache Alvarado, dijo que la tarifa tienen un sustento legal y es obligatorio para las autoridades.