Apepistas celebran que Montenegro sea ministra

Síguenos en Facebook

Tras la designación de Gloria Montenegro Figueroa como la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMPV), las opiniones y felicitaciones no se hicieron esperar por parte de sus compañeros militantes de la bancada de Alianza para el Progreso (APP).

PRINCIPIOS

La noticia se conoció la mañana de ayer y uno de los primeros en saludar la designación de Montenegro, a través de sus redes sociales, fue el exconsejero regional por la provincia de Trujillo, Dante Chávez Abanto.

“Gloria ha demostrado una posición férrea contra la corrupción enquistada en el sector público en sus tres niveles de gobierno (...), y también tiene una posición firme sobre la corrupción enquistada en los partidos políticos. La política la desarrolla basada en sus principios y con una base técnica que es fundamental para ejercer un cargo político”, escribió en su cuenta de Facebook.

“EXPEDITIVA”

A su turno, el administrador de Alianza para el Progreso (APP) y gerente general del gobierno regional, Eduardo Azabache Alvarado, refirió que la experiencia con la que cuenta Montenegro en el sector público, esperan se puedan dar la descentralización.

“Gloria es una persona muy expeditiva, es su estilo de trabajo y creo que lo va a plasmar en el ministerio. La recomendación sería que se desacelere el proceso de descentralización y ser mucho más efectivos en las cosas que el presidente Vizcarra ha ofrecido para la región”, remarcó.

Asimismo resaltó sus méritos personales y profesionales que la llevarán “no solo va a refrescar al gabinete sino también va a impulsar una serie de medidas políticas en torno a la lucha de la violencia contra la mujer”.

INEXPERTO

Sin embargo, obre Salvador Del Solar como premier de la República, Azabache no tuvo la misma opinión, pues indicó que no cuenta con la experiencia para asumir un cargo tan importante. “No tiene la experiencia en gestión pública suficiente, no rescato grandes atributos durante su permanencia en el Ministerio de Cultura, pero le deseamos los mejores votos para que haga las cosas de la mejor manera. Creo que no fue la mejor carta que eligió el Presidente”, finalizó.

APOYO

Desde la vicegobernación regional, Ever Cadenillas Coronel saludó el nuevo cargo de la ministra Montenegro y precisó que su presencia en la cartera de la Mujer ayudará para agilizar el proyecto de construcción de un albergue de mujeres violentadas en la región.

“Poner a Gloria de ministra significa que hay una intención seria de querer cambiar el país, porque es una profesional que conoce el tema y tiene experiencia. En la región tenemos un proyecto que es generar un albergue para mujeres maltratadas, para que puedan tener la tranquilidad de vivir y mantener a sus hijos. Creemos que con su presencia ahí vamos a poder sacarlo adelante”, declaró.

En tanto, sobre el nuevo premier evitó emitir una opinión amplia, pero expresó lo siguiente: “Quiero reservarme el derecho a opinar, quiero mirarlo primero, le deseo lo mejor por el bien del país, pero no olvidemos que la experiencia es clave”.

Diferente opinión tuvo el gobernador regional Manuel Llempén, quien dijo: “Yo tengo el mejor de los conceptos de Del Solar, creo que va a tener la misma performance que cuando fue ministro de Cultura. Como buen actor sabrá adaptarse a las circunstancias para transmitir al pueblo la labor ejecutiva del gobierno”.