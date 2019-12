Apra sufre baja de tres candidatos al Congreso

Síguenos en Facebook

La campaña acelerada iniciada por los siete candidatos del Partido Aprista Peruano sufrió un freno de golpe, pues hasta el momento por lo menos tres de sus aspirantes están a punto de quedar fuera de la contienda del 26 de enero de 2020.

El Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET) decidió declarar improcedente la inscripción de los candidatos, Luis Zavala Espino (2), Luis Armas Salazar (4), y Flor Nunja Rosario (7).

motivo.Sucede que el acta de designación directa de estos candidatos estuvo a cargo de la Comisión Política Nacional conformada por Mauricio Mulder, Mercedes Cabanillas, Elías Rodríguez, Carmen Najarro, José Pimentel, y Benigno Chirinos.

Y, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la mencionada comisión hasta el momento no está inscrita en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado, y por eso su situación se complica.

APELACIÓN

Sin embargo, todavía nada está dicho. El secretario jurisdiccional del JEET, Óscar Liendo, señaló que los apristas tendrán tres días para apelar a esta resolución notificada al personero legal el último lunes al promediar las 8:00 p.m.

Efectivamente, este medio se comunicó con el personero legal del Apra, Yuri Rosales Rodríguez, quien señaló que la observación que los deja con menos opciones será levantada sin mayores inconvenientes.

“De acuerdo a la resolución 156-2019-JNE nos da dos posibilidades, los elegidos por elección interna y los designados que obviamente no participan del proceso electoral, pero sucede que en caso de los invitado no lo ha regulado el jurado, sin embargo nuestro estatuto lo regula que haciendo una elección interna podemos invitar a personas no afiliadas, como ha sido el caso de Luis Zavala y Luis Armas”, dijo.

Rosales agregó que hoy ingresará la apelación para habilitar a los tres candidatos.