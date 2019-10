Apristas no respaldan a Luis Alva Castro y exigen que se investiguen nexos con Barata

Síguenos en Facebook

En el Apra no ponen las manos al fuego por nadie, y menos aún, luego de que el exsecretario de la Presidencia de la República, Luis Nava Guibert, revelara millonarios pagos de Jorge Barata a Alan García y que el liberteño Luis Alva Castro los reunió en una cena en su casa de San Isidro (Lima).

EN LA MIRA

El expresidente del gobierno regional de La Libertad, Homero Burgos Oliveros, lamentó que el Apra una vez más se vea manchado por aportes de una empresa "corrupta", como la calificó en reiteradas oportunidades.

“Él (Luis Alva) fue ministro, era un dirigente, un líder visible, pero, como digo, tiene que investigarse, y si alguien o Alva Castro incluido está ahí, bueno, pues, tiene que ser sancionado, pero que se investigue. Él tendrá que explicar ya que lo peor sería que se calle”, señaló.

Para Homero Burgos, la figura de Alva Castro aún genera respeto, y por eso le pide que se pronuncie.

"O como dijo (Susana) Villarán, me equivoqué y asumo mi responsabilidad. No es que me alegre o la tome de ejemplo, pero hay que tener entereza cuando uno la riega, espero que no sea el caso", añadió.

SANCIÓN

Al respecto, el excandidato a la Región, Julio Morán Otiniano, señaló que "el Apra no se ensucia. Si hay delincuentes, que los metan presos, que les embarguen sus bienes, y ya hablará más Nava sobre a quiénes dio préstamos".

ELECCIONES APRA

También, Julio Morán precisó que solicitará, ante el Jurado Nacional de Elecciones, la nulidad del proceso electoral interno en el que se eligieron a los delegados que participarán en el Congreso Nacional del Apra, que se realizará el 25, 26 y 27 del presente.

"El lunes presentaremos la nulidad del proceso", dijo.