Ariana Rojas: “Mi relación con Daniel Marcelo tiene recién un día, 24 horas”

La comunicadora social Ariana Rojas La Torre, quien hasta el último jueves era la encargada del área de Imagen del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (Satt), se encuentra en el ojo de la tormenta, tras la difusión de unas fotografías que presuntamente evidencian una relación muy cercana con el alcalde provincial de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto.

Regidores han pedido que Procuraduría y el Órgano de Control Institucional (OCI) investiguen este hecho, toda vez que se presume un tráfico de influencias.

Sin embargo, Ariana Rojas decidió romper su silencio y optó por hablar con Correo para dejar en claro algunos puntos. Esta es su versión.

¿Existe algún tipo de relación más allá de la amistad entre tú y el alcalde Daniel Marcelo?

Bueno, primero, quiero aclarar, como lo ha dicho también Daniel, esas fotos son reales, pero son antiguas. Fue una reunión donde estuvo el señor Constante Traverso y Robert de La Cruz. Estábamos tratando algunos temas y como yo durante muchos años he sido amiga de Daniel y también he trabajado en su gestión cuando él fue alcalde de La Esperanza, pues estuve presente. Yo voy como amiga de él.

¿Pero se te ve acostada en su pecho?

Sí, me sentí mal, me abrazó, pero no estaba haciendo absolutamente nada malo. Me sentí un poco mal y lo abracé. Pero, bueno, después de eso las fotos han sido mal intencionadas. La verdad que ni recuerdo quién las ha tomado, pero no es la primera vez, siempre hay este tipo de ataques porque Daniel está en el entorno político y tiene bastante enemigos. Siempre hay guerra sucia y se meten en la vida privada de las personas. Yo estoy indignada porque tengo detrás una familia, dos hijas, y no es justo que se hable de esta manera.

Ahora, lo que ha declarado Daniel en ese momento es cierto, no teníamos una relación; pero como ya se sabe yo he renunciado al Satt.

No queda claro. ¿Dices que no has tenido una relación con Daniel Marcelo, pero la tienes actualmente?

Como te estoy contando, yo solo he trabajado un mes en el Satt y en ese tiempo,obviamente, como en los últimos cinco o seis años que tengo de amistad con Daniel no he tenido ninguna relación sentimental. Pero, recientemente, a raíz de que hemos estado conversando y yo misma había notado que se estaba generando un sentimiento de mi parte y de parte de él, yo tomo la decisión de renunciar al Satt y así poder iniciar una relación con él. Hemos tomado la decisión, pero ha sido después de mi renuncia.

¿O sea, estás diciendo que recién tienes una relación amorosa con Daniel Marcelo?

Sí, recién hemos iniciado una relación con él. Después de mi renuncia, con mi resolución en la mano, después de haber terminado todo vínculo con el Satt. Quiero empezar las cosas bien, pues yo no quiero que Daniel tenga ningún problema porque siempre ha actuado de manera honesta.

Pero el alcalde Daniel Marcelo dijo que no tenía ninguna relación con esa “señora” o “señorita”, refiriéndose a tu persona.

Está bien, porque cuando lo abordan los periodistas no teníamos ninguna relación.

¿Lo que dices es que su relación inició en las últimas horas?

Sí, recién hemos decidido iniciar algo.

Te pregunto esto porque hubo comentarios de que tu relación inició desde que trabajabas en la Municipalidad de La Esperanza.

Sí, siempre hubo comentarios, pero nunca pudieron probar nada, porque nunca hubo nada. Nunca han podido encontrar algo que pueda evidenciar algo, porque no existió, solo hubo comentarios y chismes mal intencionados.

Incluso se cuestiona que tu hermana haya contratado con la municipalidad de La Esperanza

Bueno, ese tiempo yo no trabajaba en La Esperanza, no tenía ningún vínculo laboral y ella como empresaria ha podido presentarse a cualquier municipalidad.

¿Eres consciente de que tu descargo no es muy creíble, al decir que en cuestión de horas hayas decidido iniciar una relación sentimental con Daniel Marcelo?

Esto no tiene relación con las fotos publicadas. Yo creo que existe algo detrás de esto, porque justo cuando tenemos una reunión, algo que ya habíamos programado días antes, sale todo esto para mellar mi honor y el honor del alcalde. Yo creo que los periodistas deberían dedicarse a temas más importantes.

Procuraduría, OCI podrían investigar, ¿ustedes se allanan a las pesquisas?

Daniel Marcelo ha pedido que se investigue, porque siempre ha actuado de manera honesta y no tiene nada que esconder. Lo que ha dicho es cierto, no hemos tenido ninguna relación. Mi relación tiene un día, recién 24 horas. Estoy dispuesta a que investiguen todo lo que quieran.