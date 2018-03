Arrancan los cuartos de final de Olimpiadas Ínter Colegios Profesionales

Síguenos en Facebook y YouTube

Este sábado 10 de marzo continúa la emoción de las XXXV Olimpiadas Ínter Colegios Profesionales denominado "Óscar Vega Becerra In Memoriam”, que organiza el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental La Libertad.

Para esta fecha se desarrollarán partidos vibrantes correspondientes a los cuartos de final en las diversas categorías como mini fútbol, fulbito másster, fulbito femenino, básquetbol, vóleibol femenino, sapos, tejo entre otras disciplinas deportivas.

En esta primera etapa, la categoría más reñida y pareja fue mini fútbol menores de 40 años, esta categoría generó expectativa y emoción hasta la última fecha ya que los puntajes eran mínimos entre uno y otro equipo para pasar a cuartos de final.

La sexta fecha que se realizará este fin de semana en el Soccer City, traerá vibrantes cotejos de cuartos de final entre ellos: Odontólogos vs. Psicólogos, Contadores vs. Médicos, Ingenieros vs. Administradores, Químicos Farmacéuticos vs. Biólogos el ganador de cada encuentro disputará las semifinales.

En mini fútbol mayores de 40 años las llaves de cuartos: Administradores vs. Abogados, Ingenieros vs. Economistas, Médicos vs. Odontólogos y Profesores vs. Contadores.