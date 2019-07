Asaltan cevichería y se llevan S/ 1,000

Síguenos en Facebook

Tres delincuentes ingresaron a la cevichería "Belsy", ubicado en el distrito de Casa Grande, y se llevaron S/ 1,000 y dos modernos celulares.

El atraco se produjo a las 3:30 de la tarde del último miércoles cuando los hampones llegaron en una motocicleta e ingresaron a al cevichería. Una vez en el interior, apuntaron con un arma de fuego en la cabeza a la dueña y así les entregue el dinero de la venta del día. Los hampones se apoderaron del dinero y dos celulares modernos. Luego huyeron con rumbo desconocido por la localidad casagrandina.

"Ingresaron con pistola dos y uno se quedó afuera. Les dejé que lleven la plata y se llevaron dos celulares. Yo les dije que lleven todo y no me hagan nada. Es la primera vez que me roban", señaló Belsy, dueña de la cevichería,

Agentes de la Comisaría PNP Casa Grande llegaron hasta la cevichería "Belsy" para recoger algunas huellas y así poder dar con los responsables de este atraco.