Asociación de Alcaldes Vecinales está en desacuerdo con marcha para pedir que el Ejército salga a las calles

José Ferradas Caballero,presidente de la Asociación de Alcaldes Vecinales de Trujillo, dijo ayer estar es desacuerdo con la movilización convocada por el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, para exigir que se declare en emergencia la ciudad y que el Ejército salga a patrullar las calles.

"Nuestra asociación está conformada por 55 sectores y no estamos de acuerdo con la declaratoria de emergencia y que el Ejército salga, porque eso significaría la restricción de derechos ciudadanos constitucionalmente reconocidos. En Trujillo no amerita una situación así. La norma solo indica que en dos casos el Ejército puede salir: terrorismo y narcotráfico y acá no vivimos una situación de esta", manifestó.

Asimismo, Ferradas opinó que la Policía no ha sido rebasada por la ola delincuencial tal como lo asegura Daniel Marcelo para argumentar su pedido de que el Ejército salga a patrullar las calles. "Y si así lo fuera, han otros mecanismo para reforzar a la Policía, quizá con más efectivos y eso ya es un tema de gestión del alcalde con la Policía", indicó.

El dirigente cuestionó que a pesar de contar con presupuesto Daniel Marcelo no invierta en organizar a la ciudadanía y comprometerla en el trabajo de seguridad ciudadana.

"Es más nosotros hemos tratado de reunirnos con él (Daniel Marcelo), para hacerle llegar nuestros aportes, pero no nos atiende", acotó.

José Ferradas ofreció estas declaraciones respaldado por otros dirigentes de su asociación.