Síguenos en Facebook

Su nombre suena a letanía, a un mantra que empezó desde los inicios del año 2018, cuando el mismísimo Marcelo Odebrecht lo dijo ante los fiscales peruanos y brasileños: Barata sabe.

En aquella ocasión, Odebrecht había declarado aquello que muchos ya intuían pero que recién allí fue mencionado con todas sus letras: su empresa había financiado a todos. Pero quien sabía los detalles, cómo y cuándo y cuánto y de qué forma, era Jorge Barata, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú.

Hasta ese momento, el testimonio oficial de Barata solo había consignado los aportes a la campaña de Ollanta Humala, así como las coimas a Alejandro Toledo y a los funcionarios (sin poder de decisión) del gobierno de García. Y ahí parábamos de contar. Pero don Marcelo abrió el abanico y, ahora sí, luego Barata tuvo que ampliar su declaración ante los fiscales peruanos. Y sí, en efecto Barata cantó: se les dio a todos.

Sin embargo, Barata cantó solamente sobre aportes de campaña. El tema de los sobornos no lo amplió todavía debido a que estaba pendiente de resolución su situación legal en el Perú y estaba aún por cerrarse su colaboración eficaz. Y como ese asunto no había cuándo se resolviese, varios respiraban con tranquilidad e incluso salían a pontificar sobre una inocencia que para la mayoría, sin embargo, no cuadraba.

Hasta que llegó el acuerdo con Odebrecht, ese mismo que hizo saltar a más de un político y de sus operadores hasta el techo. Ese acuerdo, decían ellos, “entreguista” e “indigno”.

Y en la primera semana del acuerdo, con los interrogatorios, aquel mantra o letanía otra vez se oyó: Barata sabe. Ahora se sabe que para la Interoceánica hubo más coimas; que al amigo de Alan García, Miguel Atala, lo sobornaron por alguna razón en ese periodo de gobierno; que en el metro de Lima el asunto se extiende y trae más cola; que la conferencia a García fue contactada y pagada por Odebrecht (tras orden de Barata); que las empresas peruanas consorciadas sabían y aprobaron los pagos ilícitos; que Lourdes Flores y varios congresistas fueron financiados por la empresa brasileña. Pero, ojo, todos esos detalles los tiene que develar Barata. Así lo han dicho todos y cada uno de los interrogados en Curitiba.

Barata fue el hombre clave de Odebrecht en el Perú. Todo lo coordinó y lo aprobó, tanto lo lícito como lo ilícito. Pero fue, de manera especial, amigo y cercano a un político y expresidente del Perú: Alan García. Ahí están las reuniones y viajes de ambos, las citas en la casa del brasileño aun cuando ya no era presidente el aprista. García siempre le dijo “ratas” a todos los señalados, pero nunca tocó a Barata ni con el pétalo de una rosa, el mayor corruptor. Ahora está en las manos de Barata; no solo él, claro, pero nadie como él depende de lo que diga o deje de decir el exhombre fuerte de Odebrecht en Perú.

Antes Barata no tenía la obligación de contarlo todo. Hoy, en cambio, sí. Y de entregar las pruebas. En sus manos hay varios destinos empeñados.