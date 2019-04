Beto Arancibia: “Hay que trabajar para una industria musical” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Con el sonido del correr de las olas, la brisa del mar, los rayos de sol y un ambiente apacible nos recibe en su casa Humberto Arancibia Salaverry, más conocido en el mundo musical como Beto Arancibia.

PERFIL

Él es trujillano de nacimiento, con estudios en agronomía y administración, pero tiene algo especial que lo hace aún más interesante: su sencillez y talento para componer. A sus 37 años ha vivido rodeado de la música y se ha criado entre sonidos e instrumentos, gracias a sus padres, quienes también son unos melómanos apasionados. En sus cinco años de carrera como artista ha compuesto unos 500 temas. “Puedo componer tres canciones en un día”, nos cuenta. Y es que Beto se inspira en las situaciones del día a día.

La crisis, el amor, la política, los conflictos y otras circunstancias lo llevaron a grabar algunas temas en su álbum “Musita”, que contiene diez canciones de su autoría.

“Háblame” es sin duda la canción más pedida y la que lo elevó a la cima. “Estaba cantando en un bar y me escuchó un productor que trabajaba en Frecuencia Latina y me dijo que estaba interesado en producirme. Le insistí y después de un año de insistencia me dijo que le mande mi maqueta y empezamos a trabajar el producto”, recuerda.

SU CARRERA

Por el año 2011, en esa travesía por la capital, empezó a trabajar como productor musical en programas como Perú tiene Talento, Dilo Cantando, Yo soy Kids, entre otros. Aunque le encantaba lo que hacía, porque en Trujillo no tenía esa oportunidad, decidió dejarlo todo y dedicarse de lleno a su carrera musical. Así, en el 2014 comienza con fuerza su carrera artística y siente la necesidad de apoyar a otros músicos independientes.

“Hay un montón de gente talentosa que piensa que su talento no sirve para nada en Trujillo y creo que esa es una de mis misiones, que la gente sepa que hay lugares donde su talento puede ser explotado”, resalta.

COLECTIVO

Bajo esa premisa nace el “Colectivo Punche”, un espacio de ayuda a artistas independientes para su formación. A la fecha ya tiene a 80 músicos agrupados.

Este colectivo brinda capacitación, formación, promoción y formalización a los músicos independientes, para que todos tengan la misma oportunidad. Beto además nos cuenta que junto al colectivo realizan labor social en el penal El Milagro, así como con niños en pobreza, entre otras acciones. Para los interesados, los ubican en las redes sociales como “Colectivo Punche”.

PROYECTOS

El cantautor lleva en marcha dos proyectos musicales en paralelo. Uno de ellos es su proyecto como solista Beto Arancibia - BeAr, con el que entona baladas, pop, música latinoamericana y bossa nova. El otro, es la “Banda del Tunche”, en la que junto a otros músicos toca géneros como el reggae, ska, latin y rockabilly.

COMUNIDAD BEAR

Como todo proyecto necesita un sustento y un distintivo para que sus fans lo reconozcan, Beto ha creado la “Comunidad BeAr” en la que ofrece a la venta de polos, gorras, pines, entre otros accesorios.

Arancibia se despide con un mensaje que anima a hacer lo que realmente nos gusta. “La vida es una y tienes que hacer lo que te hace feliz y lo que te gusta. He cometido muchos errores, los he corregido y estoy encaminado a subsistir de lo que hago. Es responsabilidad del artista que valoren nuestro talento”, finaliza.