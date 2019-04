Capturan a presunto autor de cuádruple asesinato (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Efraín Osorio Bustillos (52) era buscado desde hace 18 meses por la Policía. Este hombre está acusado de asesinar a martillazos a cuatro integrantes de su familia en el distrito de Villa María del Triunfo, en Lima.

El último miércoles fue intervenido por los agentes de la Policía Judicial y Requisitorias cuando se encontraba por las inmediaciones del Estadio Mansiche, en Trujillo.

ANTECEDENTES

Osorio Bustillos es acusado de matar a martillazos a su esposa Lidia Melgarejo y su hijo Jhon (15). Además de su hija Wendy Osorio Melgarejo (24) y su nieta Luciana (1). Estos hechos ocurrieron en setiembre del 2017 en su vivienda en Villa María del Triunfo.

En aquella ocasión, los agentes del orden hallaron el arma que se habría utilizado para el cuádruple asesinato: era un martillo que solía utilizarlo Osorio Bustillos, quien luego desapareció misteriosamente.

Sin embargo, este hombre dejó algunos mensajes en una carta: “Para que no sufran, no hay desagüe, no tengo trabajo”, se leía en uno de los papeles. “A Dios los venga”, se lee en otro de los escritos.

CAPTURA

El último jueves, al promediar las 7:40 de la noche, Osorio Bustillos se encontraba caminando por la avenida Manuel Vera Enríquez con avenida 9 de Octubre con dirección al Mansiche. Se presume que acudía a espectar el cotejo entre Universidad Técnica de Cajamara (UTC) y Atlético Cerro de Uruguay por la Copa Sudamericana.

En ese momento fue detenidos por los efectivos policiales. Al solicitarle su documento de identidad, se dieron con la sorpresa de que era Efraín Osorio, quien estaba solicitado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Villa María del triunfo.

El detenido fue llevado a la Policía Judicial y luego será trasladado a Lima para que afronte su juicio.