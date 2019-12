Carlos A. Mannucci: Así se arma para el 2020

Síguenos en Facebook

La directiva de Carlos A. Mannucci va armando el plantel que afrontará el 2020 la Liga 1 y donde el objetivo sería clasificar a una copa internacional.

La próxima temporada los tricolores serán dirigidos por el argentino Juan Manuel Llop. Además de Mario Viera como gerente deportivo.

SE SUMAN

En el Facebook oficial de Carlos A. Mannucci anunciaron la llegada de Manuel Corrales (ex Sport Huancayo) y Tarek Carranza (ex Ayacucho FC.).

Además renovaron: Pedro Díaz, Ricardo Lagos, Luis Benites, Rely Fernández y José Carlos Fernández.