César Flórez señala que se dedicará de lleno a concluir su tesis (VIDEO)

César Flórez Corbera señaló que se aleja del cargo de la subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo y se avocará de lleno a terminar sus tesis.

Como se recuerda Flórez Corbera fue observado por la Contraloría al no contar con el título profesional de ingeniero para ejercer el cargo en la comuna trujillana. Él solo contaba con el título de bachiller.

"Hay una serie de vacíos, pero yo no lo voy a cuestionar a la Contraloría, pero mi opinión como profesional y persona, tengo 40 años trabajando en esto, no son 40 días ni 40 meses, son 40 años de experiencia en gestión de riesgo y no solo aquí, sino en diferentes partes, pero respeto la decisión de la Contraloría y por eso me retiro del cargo para poder sustentar mi tesis este mes y colegiarme", indicó.

El ex sungerente de Defensa Civil indicó que regularizará su tesis y luego estará presto a servir si es que lo vuelven a convocar en la comuna trujillana.

"Voy a regularizar sí o sí lo que es mi tesis, pero mi tesis tuvo hasta problemas, porque los asesores de tesis no conseguían estructurarlo, porque mi asunto es 'Seguridad de Inventario en Situaciones de Emergencia y como no hay antecedentes"