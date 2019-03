César Vallejo, el rojo y caviar

Síguenos en Facebook

Imagino la cara de los conservadores de hoy, apertrechados en diversas manifestaciones de colores y marchando contra la diabólica ideología de género, seguramente persignándose (Rafael Rey en ira santa, por qué no) cuando estos versos refulgen:

“Dios mío, estoy llorando el ser que vivo; / me pesa haber tomádote tu pan; / pero este pobre barro pensativo / no es costra fermentada en tu costado: / ¡tú no tienes Marías que se van! / Dios mío, si tú hubieras sido hombre, /hoy supieras ser Dios; / pero tú, que estuviste siempre bien,/ no sientes nada de tu creación. / Y el hombre sí te sufre: ¡el Dios es él!”. (Los dados eternos)

Hasta el padre Arana probablemente saldría a decir: ¡blasfemia!

Pero, quién sabe, haya quienes encontrarían una blasfemia mayor en estos otros versos porque meten a la mujer en lo divino, y al sucio deleite de su sensualidad en cuestiones de Cristo:

“Amada, en esta noche tú te has crucificado /

sobre los dos maderos curvados de mi beso; /

y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado /

y que hay un viernesanto más dulce que ese beso”. (El poeta a su amada)

No sería muy querido en estas tierras César Vallejo, me temo yo. Como no fue bien querido en sus años de vida. La cárcel lo hizo irse luego y el resentimiento perduró hasta su muerte, así como su pensamiento izquierdista y su vida cosmopolita alejado del Perú. Ese solo hecho ya lo haría ser vilipendiado por quienes ven cualquier atisbo progresista como algo delictivo, caviar, mafioso, terrorista. Y tendrían aquí líneas como estas para acusarlo:

“Todos mis huesos son ajenos; / yo talvez los robé! /

Yo vine a darme lo que acaso estuvo

asignado para otro; /

y pienso que, si no hubiera nacido, / otro pobre tomara este café! /

Yo soy un mal ladrón... A dónde iré!”. (El pan nuestro)

Ya me imagino el caudal de columnas escritas por A. Mariátegui, las rabietas de ciertos fujimoristas y de tantos otros que seguramente criminalizarían al poeta por hablar de pobres y de polvo en ese mismo poema:

“Y en esta hora fría, en que la tierra / trasciende a polvo humano y es tan triste, / quisiera yo tocar todas las puertas, / y suplicar a no sé quién, perdón, / y hacerle pedacitos de pan fresco / aquí, en el horno de mi corazón...!”

Pero Vallejo, por suerte, ya trascendió a la pequeñez y la nimiedad, sus versos universales no morirán, como mueren todos los días las palabras menores que se dicen en las redes y en los medios.