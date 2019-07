Chavimochic, reconstrucción y aeropuerto aún son promesas

Síguenos en Facebook

Si hay alguna lección que todavía no ha aprendido el gobernador de la región La Libertad, Manuel Llempén Coronel, en estos siete meses de gestión, es que no debe aventurarse y precisar fechas para anunciar el inicio de un proyecto o el destrabe de una obra cuando la decisión no depende de él.

Ha sucedido, una y otra vez, cuando se ha referido a tres grandes temas que fueron ofrecimientos determinantes antes y después de ser elegido como la máxima autoridad política en la región.

DOLOR DE CABEZA

Los archivos de las declaraciones de Llempén son evidencia pura del error en el que ha caído, por ejemplo, al informar, con fecha incluida, el destrabe de las obras de III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (Pech), obras definitivas del proceso de Reconstrucción con Cambios y ahora último la ampliación del aeropuerto de Huanchaco.

INCERTIDUMBRE

Pero vamos por partes. La obra con mayor número de anuncios de destrabarse es sin duda Chavimochic en su III Etapa.

Llempén, en enero de este año, con solo dos semanas en el cargo, aseguraba que tras sostener una reunión con el Presidente Martín Vizcarra se había decidido reiniciar los trabajos del aludido proyecto de irrigación, pero las semanas y luego meses pasaron y eso no sucedió.

No obstante, el gobernador no perdió la fe y a fines de junio volvió a ofrecer declaraciones a los medios y dijo que la adenda N° 2 para que Odebrecht termine la presa Palo Redondo se firmaría a fines de julio.

Empero, el último miércoles Llempén tuvo que salir a informar que el destrabe de los trabajos en Chavimochic no sucedería porque había surgido un nuevo “nudo” que no se ha podido resolver.

A lo que se refería Llempén es que la empresa supervisora, Consorcio Cesel Tractebel, está exigiendo el pago de entre 3 a 5 millones de dólares de indemnización, debido a que ya no se contaría con sus servicios para la segunda fase de las obras; es decir, para la construcción de los 127 kilómetros del canal madre.

UNA FECHA MÁS

Fiel a su estilo, el gobernador no quiso terminar de declarar sin anunciar una posible fecha para reiniciar las obras en Chavimochic y esta vez dijo: “Si es que se decide romper unilateralmente el contrato con Odebrecht tardaría por lo menos un año para contratar con otra empresa y reiniciar las obras en la presa Palo Redondo”.

TRANSPARENCIA

Ante este contexto, el excandidato del partido Acción Popular e integrante de la Junta de Usuarios de Riego Presurizado del Distritos de Moche, Virú y Chao, Yuri Armas Peña, pidió al gobernador Manuel Llempén más transparencia para ver este tema.

“Acá hay una maraña de información, dicen que la adenda sí va, luego que no. Lo que pedimos es más transparencia; necesitamos saber cuál es el contenido de la adenda. Escucho a mucha gente que opina y dice se entregaría la concesión a Odebrecht de la I, II y III Etapa de Chavimochic, otros dicen que no, que solo la presa Palo Redondo; y también he escuchado que solo construyen y se van , entonces no hay un versión real”, manifestó.

RIESGO

Armas aseguró que debido a la paralización de las obras de la III Etapa de Chavimochic se está registrando una disminución en la producción de paltas y se corre el riesgo de que se empiecen a perder puestos de trabajo.

“Nos gustaría que las autoridades que van a tomar decisiones nos pregunten ¿cómo está la producción? En palta es muy baja, y es por falta de agua”, agregó.

RECONSTRUCCIÓN

Otro dolor de cabeza para el gobernador Manuel Llempén han sido las obras del proceso de reconstrucción.

Aunque resulte difícil de creer, a pesar de que ya han transcurrido siete meses de gestión, aún no se han podido ejecutar las obras de rehabilitación de las vías afectadas por las siete activaciones de la quebrada San Ildefonso, en el distrito de Trujillo.

Para seguir con los anuncios y las fechas, desde el gobierno regional, han asegurado que en agosto estas obras empezarían a realizarse.

QUEBRADA

Ahora bien, cuando parecía que la obra definitiva en la quebrada San Ildefonso iba empezar a ejecutarse, el consorcio QSI que había contratado a la empresa AC Pública Contratista para que ejecute los estudios de preinversión y la obra, decidió retirarse debido a un desacuerdo con el Estado.

Esto ha originado otro retraso en la obra que en el papel debió iniciarse el año pasado, pero con este revés se espera que el 2021 se elabora al menos el expediente técnico.

Hay que recordar que la primera sorpresa en esta obra la dio el mismo gobernador Manuel Llempén, cuando decidió devolver la unidad ejecutora de esta importante obra al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), pese a que al inicio de su gestión afirmaba que él sí ejecutaría con la modalidad Estado a Estado y con un licitación internacional. Tampoco se hizo.

AEROPUERTO

Uno de los últimos anuncios que ha hecho el gobernador Manuel Llempén arropaba las obras para la ampliación y la modernización del Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos, en el distrito de Huanchaco.

Llempén ha dicho que la ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara Risco, ha mostrado su conformidad de priorizar el adelanto de las obras.

Esta vez, el gobernador ha indicado que el compromiso del MTC es priorizar el desarrollo de la fase intermedia del proyecto del aeropuerto, acortando los plazos para tener lista la obra al 2021, fecha del bicentenario del Perú.

Gustavo Villarruel, presidente de la Asociación de Posesionarios y Concesiones de los Terrenos Afectados por la Ampliación del Aeropuerto de Huanchaco, calificó como “despropósito” que el Estado pretenda gastar 300 millones de dólares en este aeropuerto, cuando ha quedado demostrado que la geografía y efectos climatológicos impiden el despegue y aterrizaje de los aviones.