Chilcanos prácticos y refrescantes (VIDEO)

Las altas temperaturas que experimentamos por estos días es el escenario propicio para preparar novedosas bebidas desde la comodidad de su hogar.

Correo te presenta una variedad de “chilcanos refrescantes” a base de frutas y pisco. Estas bebidas son fáciles de preparar, pues son frutas estacionarias y se pueden encontrar en los diferentes mercados.

Mientras que el producto bandera del Perú (pisco) puede ser puro, acholado o quebranta, dependiendo del gusto de la persona.

PREPARACIÓN

El barman del restaurante gourmet Enrique Abanto, en Trujillo, será el encargado de enseñarnos la preparación de los “chilcanos refrescantes”. El primer paso es seleccionar la fruta, en esta oportunidad usaremos la tuna, naranja, maracuyá, aguaymanto y piña. Cada fruta debe ser procesada (licuada y colada).

Elegir el pisco, abundantes cubos de hielo, una gaseosa de cola y por último agua tónica (refresco carbonatado que se puede encontrar el cualquier supermercado).

Perú Cola. En un vaso, agregar el hielo, rodajas de limón, dos onzas de pisco, de no tener el medidor una de las alternativas en casa es usar la tapa pequeña de la licuadora. Por último agregar la gaseosa de cola, mover y servir al instante nuestro Perú Cola.

PISCO TONIC

Usamos el mismo procedimiento con el hielo y el limón, agregar las dos onzas de pisco y el agua tónica.

La cantidad de pisco o el agua tónica puede variar, de acuerdo al gusto.

FRUTAS

Para la preparación de un chilcano de aguaymanto y maracuyá, colocamos en un vaso hielo las dos onzas de pisco y la esencia de ambas frutas.

Se puede variar el chilcano con otras frutas como la piña, naranja o uva.

Enrique Abanto García, propietario del restaurante, nos comenta la importancia del limón en la preparación de los chilcanos pues aporta la esencia.

Una de las recomendaciones para remover al momento de combinar el pisco y la fruta es utilizar ramitas de cedrón; planta que tiene un aroma similar al limón.

Para ello, se debe despojar las hojas del tallo y poner a secar, de esa forma se tienen removedores ecológicos y que aportan aromas a la bebida.

HISTORIA

La historia del ahora propietario de este restaurante gourmet (Enrique Abanto) no precisamente se inició en la cocina. Él tuvo que desempeñar labores como cartero cuando apenas tenía 16 años de edad.

Abanto se considera disciplinado y ordenado.

“Me gusta rodearme de gente positiva, no me gusta escuchar un ‘no’. Que sume y que no reste, si alguien que viene con un problema que me traiga también una solución”, indicó.