Comienza la fiesta política para elegir a 7 congresistas

Síguenos en Facebook

Contra el tiempo. Ayer a la medianoche venció el plazo de solicitud de inscripción de listas de candidatos para las elecciones congresales extraordinarias 2020.

Como ya es costumbre, la mayoría esperó hasta la última hora para presentarse ante la sede del Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET), en la avenida Nicolás de Piérola, en donde solo se le permitió el ingreso al personero legal, quien llegó con los documentos que se le exigen a los postulantes.

REQUISITOS

Es decir, tuvo que presentar el formato único de declaración jurada de hoja de vida de cada uno de los integrantes de la lista; la renuncia o licencia al cargo, en el caso de aquellos ciudadanos que se desempeñaron en el sector público o que hayan sido electos como autoridades; y la autorización expresa de la organización política en la que el candidato está inscrito.

Si uno de estos requisitos no es tomado en cuenta, el partido político podría tener problemas y solo les quedaría acelerar el paso para levantar la declaratoria de inadmisibilidad, que es brindada por el mismo Jurado Electoral Especial de Trujillo.

PROBLEMAS

Precisamente es lo que le sucedió a Alianza Para el Progreso (APP). El partido de César Acuña Peralta no cumplió con el segundo requisito, relacionado a la licencia o renuncia en cargos políticos o públicos. Las candidatas Tania Rodas Malca y Tatiana Roman fueron observadas y declararon inadmisibles su solicitud de inscripción, aunque pudieron apelar.

"No tengo nada que temer, sin embargo, por un tema de locación de servicios en el Gobierno Regional de La Libertad me han pedido la renuncia, y he renunciado (ayer) muy temprano, y con ella (Tania Rodas) estamos esperando la segunda resolución en donde se nos admita", dijo Tatiana Roman.

Hasta las 6:25 de la tarde de ayer eran 12 los partidos políticos que habían presentado su solicitud de inscripción ante el Jurado Electoral, que atendió hasta las 00:00 horas de hoy.

CRONOLOGÍA

El secretario del Jurado Electoral de Trujillo, Óscar Liendo Álvarez, señaló que el partido Somos Perú fue el primero al que se le resolvió favorablemente su solicitud de registro.

"Esta lista pasa al periodo de tachas”, señaló.

Efectivamente, sucede que la admisión de la lista de candidatos no les da luz verde para participar en las elecciones del 26 de enero de 2020. Pero, Somos Perú marcha un paso adelante tras realizar el trámite el último sábado.

No es el caso de Fuerza Popular y el Apra, que llegaron a las 3:00 p.m. Pasada las 7:00 p.m. del último lunes, el partido naranja acudió sin portátil y con perfil bajo presentó su lista encabezada por Miguel Vivando Reyes.

En tanto, la lista del partido de la estrella marchó junto a un buen número de simpatizantes y provocaron caos vehicular en la Avenida Nicolás de Piérola por varios minutos.

El Frente Amplio, liderado por Lenin Bazán, se presentó al promediar las 6:00 p.m., y sin problemas recibieron el visto del jurado electoral, que tendrá que resolver su solicitud en menos de tres días.

MÁS PARTIDOS

También consiguieron ingresar todos sus documentos antes de las 7 p.m., los partidos políticos Contigo, Partido Morado, Perú Patria Segura, Democracia Directa, Frente Popular Agrícola Fia del Perú (Frepap), Podemos por el Progreso del Perú, Perú Libre, Unión por el Perú y Vamos Perú.

ETAPAS. El reglamento de inscripción de listas de candidatos para las elecciones congresales extraordinarias considera cuatro etapas que están a cargo de los jurados electorales descentralizados.

La calificación, que quiere decir que en un plazo no mayor de tres días calendario después de presentada la solicitud. El JEET verifica el cumplimiento integral de los requisitos señalados.

La subsanación, que significa que la inadmisibilidad de la lista de candidatos, por observación a uno o más de ellos, puede subsanarse en un plazo de dos días contados desde el día siguiente de notificado.

Si la observación referida no es subsanada, se declara la improcedencia de la solicitud de inscripción del o los candidatos, o de la fórmula y lista, de ser el caso.

La inscripción es la tercera etapa y la más determinante, ya que si no se ha formulado tacha o esta fuera desestimada mediante resolución del Jurado Electoral Especial o del pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el jurado con sede en la capital de provincia declara inscrita la lista de candidatos.

Y, por último, está la admisión. La lista que cumpla con todos los requisitos previstos en el reglamento electoral, o cumpla con subsanar las omisiones advertidas, es admitida a trámite.

Hasta las 7:30 p.m., solo 13 partidos habían llegado hasta el Jurado Electoral Especial de Elecciones de Trujillo. Al respecto, Óscar Liendo dijo que esperaban recibir la solicitud de 20 partidos políticos.

Hasta el cierre de esta edición 20 partidos lograron ingresar su solicitud de inscripción. Renacimiento Unido Nacional y Todos por el Perú fueron de los últimos registrados.

TACHAS ELECTORALES

Según el manual para candidatos elaborado por el Instituto Peruano de Derecho Electoral, dentro de los tres días calendario siguientes de publicada la resolución del jurado electoral que admite la lista de candidatos, cualquier ciudadano inscrito en el Reniec puede interponer tacha contra la lista de candidatos en su integridad, o contra uno o más de los candidatos que la integren.

Entre el 3 y el 27 de diciembre se resolverán las tachas electorales a cargo del Jurado Nacional de Elecciones.