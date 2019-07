Conozca la situación de los docentes en el norte del país (INFOGRAFÍA)

Síguenos en Facebook

Tras celebrarse este fin de semana el “Día del Maestro”, los docentes de las regiones del norte demandan mejoras salariales y el pago de la deuda social que el Estado mantiene con ellos.

LA LIBERTAD

Según la Gerencia Regional de Educación, en La Libertad hay 31,947 docentes, de los cuales 22,599 laboran en el sector público y los otros 9,348 se desempeñan en el ámbito privado.

De acuerdo al reporte de esta entidad, 57% (12,586) de los maestros que trabajan en el sector público son nombrados y el 43% restante (9,459) se desempeñan en el sector educación como contratados.

El gerente regional de Educación, Rafael Moya Rondo, indicó que hace tres años el índice de contratados alcanzaba el 70%, motivo por el cual lograron que este margen disminuya, nombrando a más docentes, sobretodo en la sierra liberteña.

El funcionario regional fue claro en señalar que no existe distinciones salariales entre los profesores nombrados y contratados, ya que ambos ganan 2,100 soles y reciben los mismos beneficios laborales, indicando que el Ministerio de Educación ofreció aumentarles cien soles más a todos los docentes en los meses de marzo y diciembre.

Respecto a la situación de los maestros, la dirigente del Sutep La Libertad, Lourdes Vásquez, informó que aún les adeudan a los docentes las encargaturas de directores y subdirectores de 2018.

Asimismo, la profesora sindicalista comentó que dentro del pago de la deuda social no se incluyó a 169 docentes mayores de 65 años que tienen enfermedades terminales.

Sobre el particular, Rafael Moya señaló que por segundo año consecutivo el Gobierno Central destinó el mayor presupuesto para el pago de preparación de clases en todo el país, 36 millones en 2018 y 27 millones este año.

El gerente explicó que con estos 27 millones se ha pagado a 4,280 profesores, por lo cual han solicitado que el MEF les autorice pagar con el restante a los 169 docentes mayores de 65 años que no fueron incluidos en la lista.

TUMBES

A nivel de la región Tumbes se estima que más de 4,500 docentes dictan clases en los 460 colegios públicos, quienes festejaron su día en medio de un sinfín de problemas y exigencias, pues aún la deuda social es amplía en esta zona fronteriza.

Lo peor aún es la débil representación sindical, sintiéndose desamparada su lucha por mejorar sus condiciones, a pesar de existir el sindicato regional y el Sutep.

Si bien el Estado peruano ha cumplido con el incremento de los sueldos a nivel nacional, existe una impagable deuda social vigente, de los cuales al menos unos 1,200 docentes de Tumbes ya cuentan con sentencia judicial y se deben efectuar los trámites burocráticos para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pueda desembolsar.

En esta región, un docente de la primera escala magisterial percibe un sueldo de 2,100 soles; sin embargo, no recibe el pago de los beneficios por preparación de clases o el ansiado bono por ejercer la docencia en zona de frontera, beneficio que sí gozan los docentes en otras regiones.

En este ámbito, a través de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Tumbes se ha establecido una mesa de trabajo, así lo informa el titular del área, Dam Chinga Zeta, quien manifiesta que ya se ha propiciado acercamiento con los docentes para coadyudar a las gestiones de adquirir los beneficios negados a la fecha.

Además, refiere que como meta regional también se está analizando la inversión en la mejora de la educación, desde la capacitación al docente y la entrega de material logístico y didáctico, para lo cual se estima dos proyectos básicos de inversión pública.

El primero engloba a la educación inicial y primaria, cuya inversión alcanza los 56 millones de soles programados en tres años. Y el segundo es de aproximadamente 36 millones de soles para la mejora de la educación secundaria.

Por otro lado, no es ajena la situación de los docentes del ámbito privado, pues en Tumbes hay un promedio de 796 maestros. Algunos no son bien remunerados pues no llegan al sueldo mínimo vital, ni los beneficios de ley.

PIURA

En la región Piura, aproximadamente 27,000 docentes esperan con expectativa mejoras salariales del Gobierno Central, así como una capacitación especializada y la reconstrucción de más de 100 colegios.

El decano del Colegio de Profesores de Piura, William Bayona Martínez, señaló que una de las problemáticas son los salarios que siguen siendo bajos.

“Un docente percibe con descuentos de ley entre 1, 600 a 2,000 soles, una buena parte trabaja en jornada escolar completa, el gobierno nos había prometido que el sueldo aumentaría al monto de una unidad impositiva tributaria, pero no ha cumplido”, indicó.

Por otro lado, los docentes refieren que las capacitaciones a cargo de las Unidades de Gestión Educativas Locales (Ugeles) no son ordenadas ni constantes. Además, tampoco existe una preparación especializada de acuerdo a la formación de cada docente.

Bayona señaló que es preocupante para los maestros que en algunas instituciones aún no lleguen los textos escolares, cuando ya pasaron varios meses desde que se iniciaron las clases.

El decano indicó que más de 100 colegios están a la espera de ser reconstruidos y los alumnos estudian en malas condiciones.

Por último, refirió que los malos resultados de la evaluación censal de los alumnos en las provincias de la sierra tienen que ver con la falta de inversión de las autoridades locales en la contratación de docentes capacitados y la construcción de colegios.

Asimismo, el secretario de Defensa del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (SUTE) Regional Piura, Carlos Palacios Navarro, exige que el gobierno invierta el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) en educación, y también el aumento del piso salarial y el pago de la deuda social.

LAMBAYEQUE

En Lambayeque, el Colegio de Profesores está representado por dos facciones, las cuales, sin

embargo, coinciden en las necesidades del sector.

Merly Berrios Sánchez, decana de la orden profesional, indicó en su momento que estaban inconformes en cómo las autoridades están abordando la problemática de la educación. Señala que estas no lo ven como una inversión, sino como un gasto social, por ello no le dedican su preocupación.

Berrios Sánchez comentó que a más del 90% de docentes no se les ha cancelado la deuda social que tiene el Ministerio de Educación por sentencias judiciales.

Según refirió, el 30% de maestros estarían iniciando el proceso judicial para cobrar sus remuneraciones pendientes.

Ella también dijo que en la región existen 17,000 maestros, pero no todos están colegiados y la institución a la que representa agrupa a un promedio de 4,800. Ellos mismos tienen que pagar su capacitación, así como promoverla en otras zonas.

A su vez, la también representante del Colegio de Profesores, María Cubas Llamo, señaló que hay sentencias judiciales con carácter ejecutoriadas por más de 27 millones que se debe a los docentes.

“La deuda que se ha generado sigue creciendo y sobretodo se concentra en la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Chiclayo, sin embargo, los profesores están siendo diferenciados para cobrar lo que les corresponde. Esto va a depender de que salga en la lista de beneficiarios, pero esta se hace de acuerdo a la edad y su estado de salud, siendo un aspecto ilógico y rechazable, cuando esto es un derecho”, acotó.

ÁNCASH

En la región Áncash son más de 8,000 los maestros que laboran en escuelas públicas. En esta cifra no están incluidos los docentes de colegios particulares.

La gran mayoría de profesores se concentran en la provincia del Santa, la más grande de este departamento. La dirigente del Sute Santa, Haydé De La Cruz, indica que hay por lo menos 6,000 educadores en esta jurisdicción.

Los maestros que ya están en ejercicio deben enfrentarse a los bajos sueldos, la falta de capacitaciones y la infraestructura deficiente de las escuelas públicas.

Haydé De La Cruz afirma que el salario más bajo que percibe un profesor actualmente es el de 2,000 soles y uno de la última categoría podría aspirar hasta 3,200 soles, que representa un sueldo, de algún personal administrativo de algunas instituciones del Estado.

“Se dice que nos ha aumentado el sueldo y no es así. Yo soy profesora de secundaria, lo que han hecho es darme más horas y obviamente, por ese aumento de horas deben pagarme más, pero no es que ha sido un aumento como tal”, cuestiona.

Ahora bien, para los jóvenes que eligen esta carrera ingresar al mercado laboral es aún más complicado. Si es que no pueden obtener una plaza, aunque sea por contrato, buscan un puesto en las instituciones educativa particulares, en donde incluso hay sueldos de 200 soles.

“Hay profesores de colegios particulares que están trabajando por 200 o 500 soles. Creo que el salario más alto llega a 800 soles, eso es muy injusto, constituye un maltrato para nosotros los profesores”, mencionó.

Como problema local, los docentes de Áncash, también esperan que el gobernador regional, Juan Carlos Morillo, pueda cumplir su promesa de campaña y pagar la deuda social que se tiene a los educadores.