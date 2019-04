Consejeros en un lío por duplicar sueldo al vicegobernador

Síguenos en Facebook

El pasado 7 de enero, en lo que significó la primera sesión de Consejo Regional de La Libertad, se aprobó duplicarle el sueldo al vicegobernador Ever Cadenillas Coronel, a pesar de que hubo opiniones que señalaban que, tarde o temprano, esa decisión podría traer consecuencias.

Tres meses después, el Órgano de Control Institucional (OCI) ha detectado presuntas irregularidades en este incremento de rumeneraciones, ya que, desde su análisis, carece de un sustento legal y técnico.

AJUSTE

Ocurre que hasta diciembre de 2018, el sueldo que percibía el exvicegobernador Julio Miyamoto Saito era de S/ 6,500 mensuales, pero el nuevo Consejo Regional decidió cambiar esa situación y le incrementó la paga al flamante vicegobernador Ever Cadenillas, a S/13 mil al mes.

La primera presunta irregularidad detectada es que los consejeros votaron sin contar con los informes emitidos por Asesoría Legal y la gerencia regional de Presupuesto. Esto ha sido corroborado por la propia versión de los titulares de ambas áreas.

TRANSGRESIÓN

Otro punto observado por el órgano de control es que para decidir incrementar el sueldo a Ever Cadenillas no se habría tomado en cuenta que el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) para el 2019 no considera el incremento de la remuneración del vicegobernador.

En este punto, hay que precisar que el monto proyectado en el PIA, en función a la sumatoria total de la remuneraciones del gobernador Manuel Llempén Coronel y el vicegobernador Ever Cadenillas, asciende a S/ 249, 600 al año.

Ahora bien, Llempén percibe un sueldo de S/ 14,300 al mes, lo que al año hace un total de S/ 171,600. Esto significa que hay una diferencia de S/ 78,000 para cubrir el sueldo anual del vicegobernador. Entonces, lo que claramente se calcula es que su remuneración debe estar en S/ 6,500 al mes.

Esto es, para el órgano de control, una clara transgresión a la ley de Presupuesto y demás normas que rigen lo concerniente a la remuneración del vicegobernador.

ACLARAN

Juan Díaz Sánchez, consejero regional por la provincia de Chepén, dijo ayer que él fue uno de los que votó en contra de esta decisión de incrementar el sueldo al vicegobernador porque la ley de Presupuesto lo prohíbe.

Explicó que para incrementar el sueldo al vicegobernador se deben cumplir una serie de requisitos y procedimientos, entre ellos contar con los informes de las áreas correspondientes.

“No estos informes absurdos y ambiguos que nos hicieron llegar. Ahora, supongo que el órgano de control en sus conclusiones dirá cuál es la responsabilidad que recaerá sobre los consejeros ¿no? Porque los consejeros somos los responsables de las decisiones que adoptamos”, indicó.

SE ABSTUVO

En tanto, Roberto Portilla Lescano, consejero por la provincia de Trujillo, recordó que se abstuvo de emitir un voto en este caso, ya que desde su punto de vista existía un apresuramiento, pues desde la Presidencia de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se había anunciado la promulgación de decretos para regular todo el tema de los sueldos de gobernadores, vicegobernadores, alcaldes y dietas de consejeros y regidores.

“ACTUAMOS BIEN”

David Calderón de los Ríos, consejero delegado, afirmó que el consejo actuó de acuerdo a las normas. “OCI solo está haciendo recomendaciones, eso me han informado a mí”, agregó.

Asimismo, enfatizó que la aprobación de subir el sueldo al vicegobernador fue por unanimidad. “Acá no hay segunda sesión, en una primera sesión se votó y se aprobó por unanimidad. Juan Díaz presentó una reconsideración y no se aceptó, eso fue todo”, finalizó.