Consejos para los “machos” de la calle

Este año las municipalidades en la región han empezado a aprobar sus ordenanzas contra el acoso callejero. En Trujillo, los distritos de Huanchaco, El Porvenir, Moche y Salaverry ya tienen una. Ante esta situación, este periodista les quiere dar algunos consejos a aquellos que se sienten contrariados porque se les está cortando un derecho tan “básico” para ellos, como es el “piropear” o “halagar” la belleza femenina.

Aquí los consejos:

1.- No estás haciendo un halago o un piropo inofensivo cuando le tiras palabras o palabrotas a una mujer en la calle; lo que estás haciendo es violentarla y agredirla, asumiendo que tienes derecho sobre su cuerpo, derecho de ponderar o de resaltar su cuerpo o algunas partes de su cuerpo.

2.- Cuando una mujer camina por la calle no lo hace con la esperanza de que le lances alguna palabra sobre su físico o la mires con cara de hambre angustiante fíjamente. No espera tus piropos, sino todo lo contrario, los detesta.

3.- Si una mujer de cualquier edad sale en short o en falda corta, con blusa pequeña o con escote, no lo hace para que le silbes, le mandes besos volados o frases que hagan notar expresamente tu deseo sexual. No espera que le expreses de alguna forma tu deseo de lanzarte sobre ella. Es probable que tenga calor, que se sienta bien con esa vestimenta o cómoda, o quizás lo hace para que alguien de manera particular la vea bella. Pero no se viste para ti ni para saciar tu deseo.

4.- Del mismo modo, una mujer que sale con vestimenta ligera y corta no lo hace porque es prostituta, casquivana, facilona o está en la búsqueda de un macho cabrío en cualquier lugar. Sus razones pueden ser cualquiera de las antes expuestas.

5.- Si silbas, mandas besos volados o le dices cosas obscenas a una mujer y no te envía al carajo no quiere decir que le guste lo que le estás haciendo. Lo más probable es que tiene miedo, se muere de vergüenza o simplemente intenta ignorarte para no sentirse más abochornada.

6.- No existe ningún beneficio, ningún placer o gusto para una mujer cada vez que le gritas cosas cuando estás en grupo con otros machos de la calle. Lo único que estás logrando es amargarle el día, la vida misma, mortificarla y generándole un daño quizás irreversible.

De nada.