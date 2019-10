Constantino Vilo: "No tenemos almacén de medicamento, esa es la realidad" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El gerente regional de Salud de La Libertad, Constantino Vila Córdova, señaló que ellos no cuentan con un almacén para albergar los medicamentos. Además que ya consiguieron un local que será implementado y habilitado para la red Trujillo.

"Hablé con Control Interno que hizo esta supervisión, lo que nosotros sabemos, primero es que no tenemos almacén de medicamento, esa es la realidad. La Geresa tiene cinco locales que ninguno de ellos es propietario, no tenemos un local, no tenemos almacén. Segundo en las redes de salud tampoco se tiene almacén. Hemos gestionado este año para que haya presupuesto y cada red tengo su propio almacén. De manera tal, que la red Trujillo ya consiguió local y en estas dos semanas se están habilitando lo que será su almacén. La red Trujillo atiende un millón de personas, casi la mitad de la población de La Libertad, al tener su propio almacén, casi la mitad del almacén que ahora lo porta la Geresa pasará a este nuevo almacén. No obstante lo mismo estamos haciendo con Otuzco y Sánchez Carrión para que contraten un local y tengan su almacén", indicó Vila Córdova.

Vila Córdova indicó que ya han gestionado para que la Gerencia Regional de Salud (Geresa) cuente con un almacén con condiciones de acuerdo a la norma.

"Ahorita las entregas que vienen del Ministerio de Salud llegan todo a la Geresa y desde aquí tenemos que hacer la distribución a toda la región y cada establecimiento de salud. Ese es un trabajo muy pesado, porque no hay espacio y la logística de empaquetar para cada centro de salud es un poco complicado. Si tenemos la desconcentración en Trujillo, Otuzco y Sánchez Carrión al menos, se desconcentrará y ellos se van a encargar de hacer las entregas de los laboratarios de Lima e irían directamente a Otuzco, Sánchez Carrión y Trujillo y lo que queda a la Geresa. Entones ya tomamos esa disposición, también he ordenado que elaboren el expediente técnico para tener un almacén con condiciones de acuerdo a la norma, lo que no tenemos que es un espacio con un techo, ahora tendremos un almacén con condiciones", resaltó.