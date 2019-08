Consuelo Obeso, dirigente transportista, insiste en denunciar a Marcelo por las pistas en mal estado (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Consuelo Obeso, dirigente de la Asociación de Empresas de Taxi de Trujillo (ADETT), señaló que mantienen su posición de denunciar al alcalde provincial de Trujillo, Daniel Marcelo, por el mal estado de las pistas en la ciudad.

"En ADETT estamos un promedio de 6 a 7 mil vehículos. Después de este feriado largo, estamos sacando nuestros papeles, para primero agotar la vía administrativa y luego nuestros abogados evalúen si hacemos la denuncia o no, pero de no poderse, saldremos a las calles a reclamar, porque es nuestro derecho que el alcalde también nos de un apoyo en cuanto al sector transporte, porque no solo nos va sacar impuestos y no nos va a dar nada, ¿y nuestros impuestos a dónde se están yendo?", indicó.

Obeso indicó que las pistas de la ciudad de Trujillo están en pésimas condiciones y que todos los días los vehículos se malogran.

"Antes los huecos eran más pequeños, ahora cada día que hay más carros y conforme pasan, esos huecos se hacen más grande y nos está perjudicando. No hay un día que un chofer no diga que mi carro se malogró la llanta, ¿y cuánto gastas? 10, 12 hasta 25 soles. Y el señor (Daniel Marcelo) nos exige unidades nuevas, pistas desastrosas, ¿a dónde estamos?", remarcó.