Consultoría para diseñar el SITT genera purga en TMT

La gerencia general de Transporte Metropolitano de Trujillo (TMT), ha aprobado la destitución de cinco funcionarios por haber sido hallados presuntamente responsables de una serie de irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Tres de los casos están relacionados a presuntos malos manejos en los estudios realizados para poder implementar el Sistema Integrado de Transportes de Trujillo (SITT).

Tomaron la decisión después de que se acató las recomendaciones que ofreció en su informe de control N°004-2019, el Órgano de Control Institucional (OCI) del TMT, sobre presuntas irregularidades cometidas en la ejecución contractual del servicio de consultoría para la elaboración del diseño del SITT.

EN LA MIRA

Han sido comprendidos en este informe, Carlos Cirpiano Gonzales, exgerente del TMT, durante la gestión del exalcalde de Trujillo Elidio Espinoza Quispe.

Además, de Germán Huerta Chombo, gerente de Proyecto Especiales del TMT y en su momento también gerente general. Ha corrido con la misma suerte Verónica Gonzales Aurazo, exasesora legal de la referida entidad.

La aludida servidora actualmente laboraba en la oficina de logística, cumpliendo el rol de digitalización de informes que obra en el archivo central del TMT.

INVESTIGADOS

De acuerdo a las resoluciones del órgano sancionador al que Diario Correo ha tenido acceso, el pasado 4 de setiembre se decide iniciar un Proceso Administrativo Disciplinario (PAD), contra los tres servidores antes aludidos.

IMPORTANTE

Cabe indicar que para elaborar los estudios realizados para implementar el SITT se contrató lo servicios del Consorcio Metropolitano Trujillo, integrado por las empresas Project Management Perú SAC y Sena Ingenieros SAC. Esto ocurrió el 2014 cuando llegaba a su fin la gestión del exalcalde César Acuña Peralta.

A la empresa se le tenía que pagar S/800 mil, pero ya en la gestión de Elidio Espinoza Quispe, se observó este diseño y se denunció que no se había hecho un buen trabajo, pues se había sobrecargado rutas, mientras que otras llevan por donde no habrá ni usuario.

En fin, no se había respetado ni cumplido con los términos de referencia; sin embargo, se le canceló a la empresa por el trabajo.

Quién hizo la observación fue el exgerente TMT, Francisco Huertas, pero a pesar de ello fue retirado del cargo.

LOS CARGOS

Huertas fue reemplazo por Carlos Cipriano en la gerencia del TMT y según los cargos de los que lo responsabiliza el órgano de control es que el 27 de abril de 2016, suscribió un acta de conciliación y dejó sin efecto las observaciones planteadas al informe final del TMT. Esto no habría contado con un sustento técnico alguno y contravino procedimientos y formalidades establecidas.

Además, no llevó a cabo esta conciliación en un centro público acreditado por el Ministerio de Justicia. El órgano de control indica también que Cipriano firmó la resolución gerencia N°042-2016, con la que se aprueba el estudio y diseño del SIIT.

OTRO CASO

En cuanto a Germán Huerta Chombo se le sindica el haber informado que las observaciones fueron levantadas parcialmente y que toda falla se concluiría en el informe final, pero de acuerdo a las pesquisas del órgano de control, el consorcio nunca levantó las observaciones.

Esto último, según OCI llevó al error al gerente que finalmente otorgó la conformidad al informe final y se aprobó un pago por S/305.038.00.

Con respecto a la gerente de Asesoría Legal, Verónica Gálvez Aurazo, habría emitido un informe legal a favor del informe sobre la consultoría para el diseño del SIIT, a pesar de no cumplir con los términos de referencia establecidas en las bases y el contrato.

Además, no analizó jurídicamente el acta de conciliación que no era válida y no era factible su conformidad. El consorcio debió levantar las observaciones o de lo contrario pagar los perjuicios económicos ocasionados a la entidad, pero eso no sucedió.

Por estos motivos, la gerencia del TMT resolvió la destitución de los tres funcionarios, en el caso de Carlos Cipriano era el único que ya no laboraba en la entidad.

Correo ha tratado de obtener la versión de varios de los involucrados en en este caso, pero no fue posible.

Sin embargo, se supo que en sus respectivos descargos negaron haber cometido alguna irregularidad.

Es más Carlos Cipriano y Verónica Gonzales plantearon la posibilidad de que sus casos prescriban. Cipriano agregó que ya no trabajaba en el TMT y no tenía sentido destituirlo.