Contraloría capacitará a ciudadanos para vigilar obras públicas en La Libertad

Síguenos en Facebook

La Contraloría General realizará el jueves 8 de agosto la capacitación de los ciudadanos que, de manera voluntaria, deseen contribuir con la vigilancia de las obras públicas ejecutadas en el marco de la Reconstrucción con Cambios en la región La Libertad, cuyo presupuesto no exceda los S/ 2.4 millones.

Los asistentes recibirán charlas sobre participación ciudadana e importancia del actuar ético, fundamentos técnicos sobre obras públicas, contenidos de los formatos de visitas a obras, protocolo para el accionar de los Monitores Ciudadanos de Control, entre otros.

El taller de capacitación se desarrollará en el auditorio de la Universidad Nacional de Trujillo Filial Huamachuco y cuenta con la asistencia de ciudadanos de diferentes distritos de la provincia de Sánchez Carrión.

La labor de supervisión de los monitores también alcanza a obras públicas que se ejecutan con diferentes fuentes de financiamiento con un presupuesto menor a los S/ 10 millones.

¿Qué es un Monitor Ciudadano de Control?

Son aquellas personas naturales voluntarias, capacitadas y acreditadas por la Contraloría que participan en forma cívica a favor de la comunidad, ejerciendo el control social sobre la ejecución de obras de inversión públicas en los diversos distritos y provincias del interior del país; vigilando el buen uso de los recursos del Estado y aportando al control gubernamental.

Entre los requisitos para convertirse en Monitor Ciudadano de Control (MCC) figuran: ser peruano en ejercicio de sus derechos civiles, contar con mayoría de edad (18 años cumplidos) al momento de la convocatoria, no prestar servicios bajo cualquier modalidad contractual o laboral en algunos de los órganos que forman parte del Sistema ni en las entidades sujetas a su ámbito.

Asimismo, no tener antecedentes penales, policiales o judiciales, ni proceso judicial en curso en materia penal, no haber sido sancionado por responsabilidad administrativa funcional derivada de un procedimiento administrativo sancionador o encontrarse sancionado por infracciones al ejercicio del control gubernamental, no ejercer cargos públicos, ni encontrarse afiliado a alguna organización política, entre otros.