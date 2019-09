Contraloría otra vez advierte irregularidades en obra de prolongación César Vallejo

Síguenos en Facebook

La obra de transitabilidad de la prolongación César Vallejo una vez más fue observada por la Contraloría General de la República.

A través de un informe elaborado por el órgano de control institucional (OCI) del Gobierno Regional La Libertad, precisó que no se exigió a la contratista “la presentación de los documentos que acrediten la formación académica y experiencia del ingeniero asistente de obra, el ingeniero de seguridad y medio ambiente, y el topógrafo”.

ALERTA

Lo ocurrido fue calificado como una situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de objetivos en la obra que tiene como contratista al Consorcio LUAL, que lo ejecuta por un monto de 2’921,108.53 soles.

El informe además señala que todo estuvo “establecido en las bases integradas y contrato, generando el riesgo que el personal especialista que viene ejecutando la obra no cumpla con el perfil requerido”.

OPINIÓN

El consejero apepista, Roberto Portilla, indicó que la contratista cumpliría con los requisitos y perfiles.

“Todo hace indicar que en el proceso de licitación que es la primera etapa si lo habrían presentado porque sino el comité especial no habría podido adjudicar la buena pro. Lo que al parecer ha detectado la OCI es que en la segunda etapa que es la firma del contrato, la contratista no ha adjuntado el expediente que presentó en la primera etapa, sería una falta pero no de mucha trascendencia”, aseguró.

RESPONDE

Ever Cadenillas, responsable de la reconstrucción con cambios en la región, señaló que el principal inconveniente de la obra giró en torno a Sedalib.

“Al levantar esta zona de pistas nos hemos encontrado con una tubería de 20 años que no resistiría el paso de la maquinaria y lo que se ha previsto es que la empresa contratista lo asuma, no hay mayor gasto y bajo ese contexto continúa el proceso”, dijo.

En ese sentido podrían levantar esta situación adversa.