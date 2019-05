Conversaciones desatan escándalo en municipalidad

Síguenos en Facebook

“Dios perdona el pecado, pero no el escándalo”, reza un conocido dicho popular que podría aplicarse a un video viralizado en la red social Facebook, en el que se evidencia una serie de supuestas conversaciones entre el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, y Jessica Flores Flores, quien se desempeña como gerente de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la municipalidad. La polémica se dio a raíz de un pedido expreso que se hace en estos “chats” y que involucra a la asesora de la referida gerencia, Nancy Vergara Fernández.

PEDIDO

La asesora legal de la gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, Nancy Vergara Fernández, al ser consultada por Correo, se identificó con parte de la conversación. Exactamente con el extracto del pedido que realizaría la gerente Jessica Flores.

“Ing. Buenas tardes!! Le puedo pedir por favor que me permita sacar a dos personas este mes: Milagros Arroyo y Nancy Esther Vergara Fernández. Que trabajaba en el estudio de Víctor del Carpio”, se lee en la publicación. Como se conoce, Del Carpio se desempeñó como gerente de Transporte Metropolitano de Trujillo (TMT), y renunció tras serias discrepancias con el alcalde.

Y, efectivamente, Nancy Vergara fue notificada con la carta Nº866-2019-MPT/GPER, con la firma del gerente de Personal, Joseph Cubas Tejada. Le comunicaron que solo trabajará hasta el 31 de mayo.

“Es bastante indignante para mí que ella (Jessica Flores) haya asumido estas cosas, que mi situación laboral se haya decidido de esa forma. Yo he escuchado tantos comentarios, ahora dicen que ese chat es falso, pero todo lo que dice ahí, es lo que yo he vivido y no creo que pueda ser falso, son cosas que a mí me ha dicho”, puntualizó Nancy Vergara.

RESPONDE

Daniel Marcelo, al ser preguntado por este diario, afirmó que las conversaciones no son reales. “Es un video que está trucado. Ayer (sábado) hablé con el general, y mañana (hoy) voy a presentar una denuncia para que la Policía se encargue de investigar. Esto ha sido creado, no es la primera vez, creo que hace un mes sacaron igual unos pasquines. Esta es una guerra que han iniciado simplemente porque queremos luchar contra la corrupción que hay en el sector transporte. No vamos a parar en esto”, señaló la autoridad.

Cabe indicar que los “chats” publicados en las redes sociales también dejan entrever una relación sentimental entre el alcalde y la funcionaria de transporte. Marcelo niega la veracidad de todas esas conversaciones.

Sobre este caso, que ya ha desatado un escándalo en la municipalidad de Trujillo, también buscamos conocer la versión de la gerente de Transporte, Jessica Flores Flores; sin embargo, su respuesta no se dio.

DELITO

El director de la III Macro Región Policial La Libertad, Óscar Gonzáles Rabanal, indicó que se investigará en el marco del delito informático.

“La informática permite muchas cosas, sin embargo hay que verificar la autenticidad y hay medios técnicos para hacerlo”, adelantó el oficial.