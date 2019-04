Copa Perú: Chavelines suma elementos de experiencia en su plantel

Síguenos en Facebook

Con la mira puesta en la Copa Perú, Sport Chavelines Juniors sumó a tres futbolistas de experiencia en su plantel con el objetivo de llegar al fútbol profesional.

Se trata de Yhirbis Córdova (ex San Martín), Ángel Azurín (ex Unión Comercio) y Jahirsino Baylón (ex Alianza Lima y Universitario de Deportes).

“Será la primera vez que juegue Copa Perú, hablé con algunos compañeros (en Chavelines), veo que hay un buen plantel y esperemos a fin de año lograr el objetivo de llegar a Primera”, indicó Baylón, quien llega para ser el "9" del cuadro pacasmayino.

Baylón podría debutar este domingo con la camiseta de Sport Chavelines Juniors ante Sporting Progreso, por la sexta fecha de la Primera División de fútbol Pacasmayo.