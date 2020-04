Cuando la necesidad hace que la vida no valga nada en los mercados de Trujillo (FOTOS)

Escrito por Alonso Gordillo

La pandemia del coronavirus ya está llegando a su pico más alto, pero no solo en infectados y fallecidos, sino en las personas que viven del día a día, para ser más directos en los ambulantes, quienes tienen que llevar un plato de comida a sus familias. A ellos ya no les importa nada y salen de sus casas, muchas veces desprotegidos, para ofrecer sus productos sin pensar que pueden estar transportando este letal virus. Ellos no solo son los culpables, sino también los que le compran.

Correo recorrió el mercado La Hermelinda y Mercado Zonal Palermo (exMayorista), que son los dos principales centros de abastos de la ciudad de Trujillo, y otros de menor tránsito. Y se pudo observar que los ambulantes llegan desde las primeras horas del día para ofrecer desayunos, sus ricos “combinados”, cebiche, tamales, refrescos, y para este calor su marciano y gelatina.

En el exMayorista los vendedores recorren las avenidas Los Incas y José María Eguren (las dos vías que tienen mayor afluencia de gente) y ofrecen sus productos: “Su gelatina a sol”. “Lleve su combinado caserito. Tiene de tres y cinco soles ¡Está rico!”. “Tengo cebada y empanada para su desayuno”. Son algunas de las comidas que se ofrecen a la vista de los policías que han sido designados para vigilar todo el perímetro del mercado y así evitar posibles saqueos y detener a algunos delincuentes que en pleno estado de emergencia siguen delinquiendo y sin sangre en la cara dicen que lo hacen porque no tienen que llevar a sus hogares.

Los agentes del orden, quizás, sabiendo la problemática que pasa no solo el Perú, sino también todo el mundo, y la necesidad que tienen los ambulantes ya no les dicen nada y los dejan trabajar libremente. Acá, también, los que hacen su “agosto” son los que venden mascarillas y guantes. Hay que recordar que el uso de estos dos implementos son necesarios para ingresar a los mercados. Si te falta uno de los dos simplemente los agentes del orden no tejan pasar a que realices tus compras.

Esta misma historia es el pan del día en los otros centros de abastos, pese a que en La Hermelinda se erradicó a las personas que vendían sus productos en todo el perímetro, los ambulantes no han tenido mejor idea que para evadir a la justicia y no les decomisen sus cosas se refugian en pequeñas puertas de casas y locales que ahora, por el estado de emergencia, no pueden abrirlos porque son de otro rubro.

Esta nueva modalidad de ganarse la vida para unos y de saciar el hambre para otros que trabajan o salen a realizar sus compras puede ser mortal porque no se sabe quién manipula los alimentos. Así lo indicó la decana del Colegio de Nutricionistas de La Libertad, Gladis Rodríguez.

“Hay que tener mucho cuidado primero porque básicamente no sabemos en qué condiciones han sido preparados. El otro aspectos es que al estar expuesto porque no los cubren están propensos a que se contaminen y nadie nos garantiza las condiciones que fueron preparados”, dijo.

Ante el peligro que muchas personas puedan llegar a contraer el Covid-19, la decana recomendó que los alimentos sean manipulados con mucho cuidado. “Recomendamos mucha higiene tanto en el momento de preparar como la higiene de los productos que vamos a utilizar. Todos los productos que se compren en los mercados se sugiere que tienen que sumergirse en una solución de lejía con agua para asegurarnos que podamos eliminar cualquier riesgo de contaminación. Hay que tener en cuenta que nadie nos garantiza que los alimentos en las mejores condiciones y eso nos puede exponer a un riesgo de contaminación no solo del coronavirus sino también a otras enfermedades”, finalizó.