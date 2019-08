Daniel Marcelo afirma que TMT no será desactivado

Síguenos en Facebook

La declaratoria de emergencia del transporte público en Trujillo podría ser aprobada el próximo 23 de agosto, cuando se instale el Comité Consultivo de Transporte Público de Trujillo. Esto, tras la frustrada sesión programada hace una semana por la inasistencia de 9 alcaldes distritales que desairaron a Daniel Marcelo.

En conversación con Correo, Daniel Marcelo les exhortó a las autoridades a participar de esta reunión. Además, se refirió a la ministra de Transportes, María Jara, quien anteriormente le pidió “más seriedad”. La autoridad le aclaró que no desactivará el Transporte Metropolitanos de Trujillo (TMT).

REUNIÓN

La agenda planteada para los integrantes del referido comité será la implementación del Sistema Integrado de Transporte de Trujillo (SITT), los paraderos de transporte, plan regulador de rutas y la gestión semafórica.

La reunión se realizará en el Salón Consistorial de la municipalidad de Trujillo a las 11 a.m.

CON TMT

En ese sentido, el alcalde Daniel Marcelo aseguró que reorganizará el organismo público descentralizado conocido como TMT, aunque desde la ciudad de Trujillo se dirigió a la ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara, para decirle que no es necesario su funcionamiento.

“Nosotros planteamos la declaratoria de emergencia y la reorganización del TMT. Yo no he dicho que voy a desaparecer el TMT, lo que he planteado es que tal como están las condiciones en Trujillo no es necesario que podamos tener un TMT que no ayuda en nada, pero bueno, parece que le han informado mal a la ministra y ella está que defiende y defiende al TMT, y no sabe todo el esfuerzo que hacemos para mantener esta gerencia que nada está ayudando”, señaló.

Sin embargo, pese a todo, aclaró que no lo desactivará.

PIDE REUNIÓN

El alcalde conoció que la ministra María Jara le pidió reforzar el Transportes Metropolitanos de Trujillo, y por eso aclaró que lo reorganizará.

Además, públicamente le pidió apoyo para diseñar un nuevo Sistema Integrado de Transportes de Trujillo (SITT), y dejar sin efecto el que se realizó durante la gestión del alcalde Elidio Espinoza por un precio superior a los 700,000 soles.

“Se necesita elaborar un SITT que esté de acuerdo (con la realidad de Trujillo) y yo pregunto, a ver, que la ministra opine sobre ese SITT, en qué lo podemos aplicar en Trujillo. Mira cómo está la situación de Trujillo, no tenemos corredores, no tenemos vias metropolitanas, no tenemos paraderos, no tenemos nada”, aseguró.

El burgomaestre volvió a asegurar que el Sistema Integrado de Transportes de Trujillo “no sirve para nada” y que “no es aplicable”, por eso buscará una reunión con la ministra María Jara.