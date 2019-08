Daniel Marcelo: “Cambiaré a gerentes que me ocultaron información”

En estos últimos días, Daniel Marcelo, alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), ha estado en el ojo de la tormenta y ha sido blanco de cuestionamientos por pretender contratar como asesor al aprista Víctor León Álvarez.

Sin embargo, el burgomaestre asegura que ya no contará con los servicios de León, ni tampoco con otros funcionarios de confianza que, según él, le han “ocultado” valiosa información y han ido en contra de su gestión. Aquí los detalles.

¿Alcalde, va a contratar o no al señor Víctor León Álvarez como su asesor?

No, o sea, yo anuncié su contratación, de repente reconozco ahí mi error, fue una ligereza, porque nosotros habíamos aprobado una modificación de la estructura orgánica de la municipalidad donde íbamos a crear una subgerencia, pero resulta de que acompañado de esa modificación teníamos que modificar otros instrumentos, cosa que ya está en elaboración. Entonces, por el momento le han dicho al señor (León) que no lo podemos contratar. Bueno, hubo un error que no me comunicaron.

¿Y los días que vimos en la municipalidad a Víctor León, estuvo trabajando?

Bueno, los días que Víctor León estuvo viniendo a la municipalidad no tenía contrato; entonces, por el momento, como asesor de alcaldía no va a estar. Ahora, nosotros reconocemos su experiencia, ha sido vicegobernador, ha sido regidor, y lo que queremos es aprovechar esa experiencia al margen de la posición política y lo que nosotros estamos haciendo es un gesto, porque muchas veces cuando ponemos a gente de Alianza para el Progreso (APP) nos cuestionan, y ahora que queremos dar espacios para que colaboren profesionales de otros partidos, también.

¿Entonces no se le puede contratar?

Por el momento no, ya he coordinado con el gerente Edilberto Navarro, porque creo él tiene un espacio ahí, y lo está analizando para ver si de repente Víctor León lo puede apoyar a él y ya no a mí en la alcaldía.

Pero, alcalde, el cuestionamiento no ha sido porque Víctor León sea aprista, sino porque de alguna manera representaba el proyecto privado “Mi Trujillo”, el mismo que usted ha evidenciado tener cierto gusto. Incluso viajaron a Brasil y pienso que por ahí va el tema del presunto conflicto de intereses. ¿Qué opina?

Pero, yo creo que en esa parte se le ha sobredimensionado la magnitud de este proyecto. O sea, lo hemos tenido a él (Víctor León), que ha estado de manera informal y le hemos pedido que se abstenga. Mira, cuando terminemos esta etapa que hemos planteado para poder reorganizar todo el transporte, incluido Transporte Metropolitano de Trujillo (TMT), ustedes nos van a dar la razón. No es que estemos parcializados con el proyecto “Mi Trujillo”, no, no es así.

¿Entonces qué está pasando?

La gestión anterior (Elidio Espinoza) ha querido satanizar este proyecto, porque simplemente ha querido resaltar este contrato con la empresa Graña & Montero (recaudo electrónico), nada más. Por eso yo decía, crean un Sistema Integrado de Transportes (SIT) que, de verdad, es un disparate porque no sirve para nada. Es más, acabamos de cambiar al gerente del TMT.

¿Por qué lo han cambiado?

Ocurre que nos hemos enterado que por ese proyecto del SIT han pagado 700 mil soles. Ya me están alcanzando toda esa información y la voy a hacer público. ¿Quiénes han estado ahí? El señor Pablo Penagos, el señor Víctor del Carpio. Esto evidencia que no es que nosotros queremos parcializarnos, sino que estamos en contra de ese proyecto que realmente no es una solución a lo que nosotros queremos, que es una reforma del sector Transporte de manera integral.

¿Quién es el nuevo gerente de TMT?

Es el arquitecto César Sánchez Vásquez. Él estuvo en la gerencia del Plan de Desarrollo Territorial de Trujillo (Plandet). Tiene mucha experiencia y ya nos ha anunciado algunas cosas que se han estado manejando mal y yo no sabía. Es más, hay una denuncia en Fiscalía de los regidores que se opusieron, pero a pesar de todo eso contrataron esta consultoría por 700 mil para un SIT que no sirve para nada.

Alcalde, para precisar, ¿ese pago por la consultaría para el SIT se hizo durante la gestión anterior?

Claro, el SIT se aprobó el año pasado.

¿Y usted recién se entera de ese pago por 700 mil soles?

Sí, porque lamentablemente el gerente anterior (Víctor del Carpio) nos ocultó la información. Nosotros pusimos un nuevo gerente (Germán Huertas), igual nos ocultó la información y por eso recién hemos tenido conocimiento. Es más, hay varios proyectos, que no voy a decir que se han hecho de forma irregular, pero le estoy pidiendo toda la información al nuevo gerente para revisar bien.

¿O sea, lo que usted dice es que el señor Víctor del Carpio y Germán Huertas le ocultaron esa información?

Sí, el señor Huertas es un trabajador de planta. Pero tampoco dijo nada y él está muchos años, nunca dijo nada de esto. Y es por eso que nosotros hemos creído conveniente cambiar, tomar el control de la situación y desde ya anuncio que voy a cambiar a otros funcionarios que también están haciendo mucho daño a la gestión, como la gerente de Asesoría Jurídica y la gerente de Informática. A todos los vamos a cambiar porque no puede ser posible que se den estas cosas, o sea que estén trabajando de esta manera.

¿Se van a tomar algunas medidas para que se investigue el pago de esta consultoría, ya que usted dice que es un “disparate” y que no “sirve para nada”?

Le hemos pedido al gerente que ubique la denuncia que se hizo por parte de los regidores. Asimismo, estamos viendo con el secretario general para que ubique el acuerdo que evidencia que los regidores se opusieron a esta consultoría. Sé que hay una denuncia, pero queremos saber en qué ha quedado este problema. También podemos llevar el caso al pleno del concejo para vea el tema. Aunque ya hay una comisión investigadora que está viendo el tema del contrato del recaudo electrónico, pero el SIT está relacionado al contrato, por eso ahora le vamos a dar estas pruebas a la comisión para que luego con la recomendación se pase al procurador para que haga la denuncia respectiva o continúe con las pesquisas.

UNE LAZOS CON LA REGIÓN.

De otro lado, nos hemos enterado que se ha reunido con el nuevo gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, William León Huertas. ¿Qué temas han tratado?

Ya hemos conversado, lo he felicitado por esta designación de nuevo gerente general del Gobierno Regional de La Libertad y le he manifestado toda la predisposición para poder coordinar. Creo que la Región y la provincia tenemos que estar unidos. Dependemos mucho de la Región, como también hay muchas veces que la Región depende de la municipalidad. Entre instituciones públicas debemos apoyarnos y me parece que William León tiene toda la predisposición de hacerlo y vamos a coordinar para reunirnos; vamos a elaborar una agenda para que ellos nos apoyen y sacar adelante Trujillo.

¿Eso no ocurría?

Mira, lo que yo he podido percibir en esta última década es que había un trabajo equivocado de la Región, porque solo se piensa que hay que atender a la sierra, es cierto ellos necesitan, pero Trujillo también es parte de la región y estos últimos años no ha habido ninguna inversión por parte del gobierno regional en favor de la provincia de Trujillo. ¿Qué obra importante ha hecho la Región en Trujillo? Ninguna, entonces ese concepto hay que cambiarlo y sumar esfuerzos para que Trujillo, que es la capital de la región La Libertad, tenga que recobrar esa presencia, ser la segunda ciudad del Perú.