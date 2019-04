Daniel Marcelo denunciará a alcaldes de Ascope y Virú

Síguenos en Facebook

A pocos días de culminarse el plazo, el próximo 30 de abril, para que los transportistas abandonen el terminal Santa Cruz, el alcalde provincial de Trujillo, Daniel Marcelo, anunció que denunciará a los alcaldes que están levantando a la población para impedir el cierre de dicho terminal. La denuncia, dijo, la presentará ante la Contraloría y también en el Ministerio Público.

DENUNCIADOS

“Lo que nos incomoda es que el alcalde de Ascope, Virú y los alcaldes distritales están levantando a la población con medidas un poco radicales a las que el alcalde de Ascope nos tiene acostumbrados. Sus medidas son encadenarse, ahora no sé que más irá hacer, pero nosotros vamos a actuar, no nos vamos a quedar pasivos. Comunicaremos a la Contraloría y la Fiscalía de la actitud de ellos para saber si las mismas se ajustan a la ley. Esa injerencia no está bien, porque nada tienen que ver en Trujillo”, remarcó el burgomaestre.

ALTERACIÓN

La autoridad edil señaló que existe una ordenanza emitida en el 2013, donde se consigna que no debe existir un terminal dentro del segundo anillo de la ciudad, por lo que considera una alteración al orden por parte de los alcaldes.

“Querer alterar el orden e ir en contra de las normas es una falta y tendrán que atenerse a las consecuencias porque no pueden levantar a la población para algo que es ilegal, porque en ese lugar no puede funcionar un terminal”, recalcó.

HERMELINDA

En otros temas, también se pronunció sobre la situación de la limpieza pública en el mercado La Hermelinda. Daniel Marcelo dijo que debido a la falta de compromiso por parte de la asociación de comerciantes por recoger sus residuos sólidos, procederán a cerrar el centro de abastos.

“El pueblo de Trujillo se ha manifestado en contra de que este mercado se exponga en esas condiciones. Se está interviniendo en el mercado y poniendo las papeletas a los puestos hasta que elaboremos la estrategia con la Policía, para que este mercado se tenga que cerrar”, sentenció.