Daniel Marcelo emplaza a LLempén por obras en pistas

Síguenos en Facebook

El alcalde de Trujillo Daniel Marcelo dejó de lado por un momento su militancia de Alianza para el Progreso (APP) y le exigió al gobernador regional Manuel Llempén que se empeñe en culminar la rehabilitación de las vías afectadas por las siete activaciones de la quebrada San Ildefonso, en el distrito de Trujillo.

Según precisó, le escribió al gobernador, pero hasta ahora no obtuvo ninguna respuesta y esto para nada lo dejó tranquilo. Más aún, si él es uno de los opositores de que este nivel de gobierno (gobierno regional) sea el encargado de ejecutar la rehabilitación de pistas, en el marco del programa nacional denominado Reconstrucción con Cambios (RCC).

“Esto lo hubiera hecho el gobierno local, y sí pues, cuando él era alcalde (Elidio Espinoza) salió la ley y nos maltrataron, no nos consideraron a nosotros, le dieron al gobierno regional y allí están las consecuencias”, dijo Daniel Marcelo.

OBRAS SIN EJECUTAR

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) respondió a Correo al ser consultado por su evidente molestia, pues tiene claro que las voces de los más afectados lo señalan como el principal responsable, y así lo aseguró en la última sesión de concejo, en la que se presentó Javier Bustamente, coordinador de la Reconstrucción con Cambios en La Libertad.

“Las obras iniciales que han sido transferidas al gobierno regional están dentro de la ciudad de Trujillo, como son por ejemplo la avenida César Vallejo, Miraflores y Villarreal; y nosotros ya hemos mandado un documento al gobernador (Manuel Llempén) y también yo le hablé por el celular, le dije que ya Sedalib había terminado. Le decíamos que ya inicie esas obras, e igualmente ya conversamos con el gerente general Eduardo Azabache para que ya de una vez comiencen, porque si ya Sedalib terminó, ¿entonces qué espera?”, manifestó Daniel Marcelo.

Lo que también es cierto es que el exalcalde de Trujillo, Elidio Espinoza Quispe, había criticado que el gobierno regional ejecute la reconstrucción de pistas en la provincia de Trujillo.

Las vías que deberá rehabilitar el gobierno regional como unidad ejecutora son: la avenida Federico Villarreal, avenida César Vallejo, avenida Miraflores y avenida Paujiles.

RESPONDEN

El gerente general del gobierno regional, Eduardo Azabache Alvarado, aceptó la comunicación que tuvo con el alcalde Daniel Marcelo, sin embargo precisó que los trabajos se iniciarán en el mes de agosto.

“Me consultó de manera directa y también hizo una solicitud de información de manera formal, y yo ya me puse en contacto con su gerente municipal para indicarle las fechas probables del inicio de las obras de pavimentación, porque es cierto que la reconstrucción nos ha transferido el 100% del dinero para hacer el expediente y la ejecución de la obra. Las cuatro vías están siendo ejecutadas bajo la modalidad de concurso- oferta”, señaló.

Además del gerente Eduardo Azabache, quien también respondió al emplazamiento público realizado por la autoridad provincial, fue el número dos del Gobierno Regional La Libertad, Ever Cadenillas, vicegobernador regional.

Cadenillas dejó entrever que el inicio de la rehabilitación de las cuatro avenidas “no es tan fácil como manifiesta Daniel Marcelo”, pues es necesario que la empresa Sedalib, que ejecuta el cambio de redes y alcantarillado, les notifique formalmente la culminación de sus trabajos.

“Tiene todo un procedimiento, y el procedimiento es que ellos (Sedalib) recién lo han concluido y en otras dos aún no han concluido. Ellos (Sedalib) nos tienen que entregar mediante documento la obra para nosotros poder intervenirla, y en ese proceso estamos”, indicó.

DENUNCIA

El alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, también advirtió que en la ejecución de una de estas obras los precios habrían variado en cerca de dos millones de soles.

“Esto ha sido a raíz de la presentación del gerente regional de la reconstrucción con cambios (Javier Bustamante), en sesión de concejo, que nosotros teníamos conocimiento que cuando se han destinado los recursos para estas obras había una obra que estaba presupuestada para tres millones y medio, pero cuando han hecho el expediente técnico estaba costando cinco millones. No nos queremos adelantar porque todavía no tenemos una respuesta del gobierno regional, no vaya a ser que no la ejecuten por este problema que tienen, pero cuál sea el problema no pueden estar demorando, ya que tienen que darle solución”, indicó.

Aunque después, Marcelo Jacinto señaló que este sería solo un dato que conoció de manera extraoficial. Pese a esta aclaración, el gobierno regional a través del gerente general Eduardo Azabache respondió.

“No tiene relación, además todos estos expedientes los revisa la reconstrucción (Autoridad para la Reconstrucción con Cambios) y lo revisa también la Contraloría General de la República”, precisó.

PLAZOS

Respecto al inicio de la reconstrucción de las cuatro vías a cargo del Gobierno Regional La Libertad, el vicegobernador Ever Cadenillas confirmó que la primera semana de agosto iniciarán los trabajos en las avenidas Miraflores y Paujiles; y, 15 días después, iniciarán los trabajos de mejoramiento de las otras dos avenidas, César Vallejo y Federico Villarreal.

La autoridad regional indicó que inspeccionó las obras que ejecuta Sedalib y aún faltan algunos tramos.