Daniel Marcelo: “Estamos arrastrando errores de una gestión de cuatro años”

Seis meses transcurrieron desde que Daniel Marcelo se comprometió a no defraudar a los trujillanos. Seis meses, también, desde que asumió el máximo cargo en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

¿Cómo califica el trabajo que ha desempeñado hasta el momento?

Yo no soy el más indicado para calificarme, la calificación la tienen que hacer ustedes o la población. Nosotros estamos trabajando no tanto pensando en las encuestas o para tener un favoritismo. Yo sé que en Trujillo, tal como lo hemos encontrado, y por las medidas tomadas, no todas son recibidas con mucha simpatía.

¿Pero tiene alguna autocrítica? ¿ Hay más aciertos que errores, según usted?

Como te digo, yo no soy el indicado para poder calificarme, pero estamos luchando. Yo creo que si ponemos en la balanza lo positivo y lo negativo, las cosas positivas podrían estar ganando a las cosas negativas.

Manifestó en su momento que todos los gerentes son evaluados e incluso algunos ya fueron despedidos. Ellos se van por errores en la gestión, es decir, existen errores.

Claro, errores de estos funcionarios. Yo creo que estamos arrastrando los errores de una gestión de cuatro años (de Elidio Espinoza), ese es el mayor trabajo que hemos encontrado y (por lo) que estamos luchando. Si bien es cierto los funcionarios cumplen un papel importante, cuando vemos que no hay la voluntad para trabajar, son de confianza, y ya hemos cambiado a varios gerentes y subgerentes, y lo hacemos es para mejorar.

¿Ratifica entonces que quiere quedar en la historia de Trujillo?

Yo creo que toda autoridad, cuando llega a un puesto público, digamos que el mayor objetivo es hacer las cosas bien, y que si nos van a recordar que nos recuerden por las cosas buenas que hemos hecho, porque el tema de ser alcalde es tener la vocación de servicio, y en esa línea estamos.

Sin embargo, tiene tres procesos legales en su contra y una sentencia en primera instancia por el caso “bloqueadores”. ¿Esto perjudica actualmente su gestión o el trabajo que realiza?

Claro, nadie quisiera tener estos problemas. De alguna manera nos afecta, sobre todo moralmente, pues tenemos una familia, gente que confía en nosotros, pero es el riesgo de ser alcalde. Ahora, una cosa es que nos puedan acusar y otra es que se puedan resolver los procesos. Yo espero de estos procesos, que si bien es cierto que hay uno en donde nos sancionaron en primera instancia, pero creo que en segunda instancia hay un colegiado que lo está revisando y estoy seguro que vamos a salir absueltos.

En otro tema, la Contraloría aclaró que sus informes son técnicos y no paralizan obras, además que sus profesionales son calificados. ¿Insiste con su crítica en contra de este organismo?

El hecho de que sean de Lima no significa que lo sepan todo, y creo que nos remitimos a los hechos que yo manifesté, que hasta la fecha está paralizada esta obra (en avenida Huamán), porque los funcionarios de Lima de la Contraloría por un caso que no tiene ningún sentido lo han paralizado y me gustaría conversar con su gerente para que nos dé la explicación. Yo no sé si eso es correcto, incluso voy a tratar de conversar con el mismo contralor (Nelson Shack Yalta).

A propósito de las obras que ejecuta la municipalidad de Trujillo, revisamos el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, y aún tiene un 7.8% de ejecución.

Nos exigen y nosotros queremos gastar, pero siempre haciendo bien las cosas. Nosotros no nos oponemos a la fiscalización de la Contraloría, al contrario, a nosotros nos alegra porque eso nos obliga a que tengamos que hacer bien las cosas. Pero, luego, llegar al exceso, al abuso, eso no es correcto. La Contraloría está para acompañar, para orientar, pero no para poner trabas en el desarrollo de las obras.

Los regidores de la municipalidad de Trujillo esperan que su gestión no sea similar a la del exalcalde Elidio Espinoza ¿En cuánto tiempo se verán los cambios?

Sí, yo creo que a fin de año Trujillo será diferente; pero, si nosotros medimos el segundo y tercer año, yo creo que vamos a recuperar no solo las obras materiales. Nos preocupa lo que piensa la gente, queremos cambiarles la mentalidad, no pueden vivir en medio de esta informalidad. Y eso pasa por un trabajo que también tenemos que hacer con la gente. Ellos no pueden tomar los micros en donde se le da la gana, vamos a construir paraderos y ese es el orden. La gente no puede botar la basura.

El primer regidor José Ruiz podría asumir la gestión en caso usted resulte afectado por los procesos que afronta, ¿lograron solucionar sus diferencias?

Si bien es cierto han habido algunas declaraciones un poco ligeras de él (José Ruiz), las hemos aclarado. Yo siempre he dicho que la mejor manera de solucionar los seres humanos nuestros problemas es conversando, y hemos dialogado. Yo he escuchado sus declaraciones, y él está apoyando la gestión. A veces las situaciones difíciles que presentamos... hoy me toca a mí, mañana puede ser él, lo que queremos es que se solucione, ese es el objetivo principal, pero no tenemos nada, seguimos trabajando juntos.