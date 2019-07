Daniel Marcelo evalúa ampliar el cierre del terminal Santa Cruz tras pedido de empresarios

Síguenos en Facebook

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Daniel Marcelo, indicó que los empresarios han pedido que se amplíe el plazo del cierre del Terminal Santa Cruz hasta el mes de setiembre y así dejar sin efecto la medida que se iba aplicar el 31 de julio.

"Eso es lo que nosotros hemos manifestado, el día lunes de la semana pasada, nos ha llegado una comunicación de parte de los empresarios e inclusive nos han alcanzado un acta donde ellos están pidiendo que sea hasta setiembre que fue el pedido inicial y donde ellos se someten a firmar un acta y cumplido este plazo ni un día más", indicó.

La autoridad edil señaló que se reunirá con los empresarios del terminal Santa Cruz y así escuchar su propuesta.

"El día miércoles voy a conversar con ellos y de tal manera podamos llegar a un buen entendimiento", acotó.

El burgoamestre de Trujillo resaltó que evaluará ampliar el plazo del cierre del Terminal Santa Cruz, ubicado en el Barrio Chicago, y así evitar cualquier tipo de conflicto social.

"El concejo ya tomó una decisión y dijeron que nos les correspondía a ellos y un poco que me conminaba a que haga respetar las ordenanzas. Lo que nosotros como autoridad, si bien es cierto, queremos que el principio de autoridad se mantenga, pero lo que nosotros buscamos es evitar los conflictos sociales. Nada ganaría, si pueda aplicar esta medida y tendría que tenerlo en la calle a los micros o la gente, de nada me serviría", dijo.

Luego indicó que "ahora como he manifestado, yo cierro el 31 de julio, y no vamos a iniciar obras al siguiente día, estamos haciendo el proyecto para iniciar en enero del próximo año, porque vamos a construir un complejo deportivo y estamos haciendo el diseño. Si yo les doy plazo hasta setiembre, tampoco en octubre voy a empezar, porque esto es para el otro año, soy consciente de esta problemática, la voy analizar y tomaré una decisión si acepto el pedido, pero yo lo hago dentro de un clima como autoridad y así evitar conflictos. Si hay que ceder, hay que hacerlo, pero dentro de términos que no nos perjudique, en nada me va a perjudicar que lo alargue hasta setiembre, porque en octubre no voy a empezar los trabajos. Lo que quiero es que estos señores se vayan en una forma pacífica. Voy a evaluar y daré una respuesta", apuntó.