Daniel Marcelo: “Ruiz aún no se ubica; él ya no es alcalde”

Tal parece que Daniel Marcelo Jacinto, alcalde de Trujillo, no solo tiene problemas con la justicia, sino que también los tendría en su propia gestión municipal y con la persona que debería estar más cercano a él.

Ocurre que el teniente alcalde, el funcionario que reemplaza al alcalde en las sesiones de concejo, José Ruiz García, ha ofrecido declaraciones a los medios que no han caído nada bien a Marcelo, toda vez que deja muy mal parados a los funcionarios de confianza que el alcalde ha colocado en las diferentes gerencias.

“Se supone que al ser el primer regidor es un hombre de confianza, pero las actitudes que está tomando me parece, de repente, como dije el otro día, de repente todavía no se ubica en el sentido de que él ya no es más alcalde, sino regidor, y ahora tiene otras funciones como tal: fiscalizar, proponer proyectos de ordenanza, o sea legislar, esas son sus funciones, pero por ahí está equivocando el querer involucrarse en la gestión (sic)”, manifestó Marcelo.

CONVERSARÁ

El alcalde dijo que se sentará a conversar con José Ruiz, porque, desde su punto de vista, situaciones como esta no le hacen nada bien a la gestión. “No es bueno que él esté con estos mensajes, pues crea una sensación en la opinión pública de que no estamos bien y estamos divididos y no es así; por ejemplo, hoy he tenido una audiencia y lo he dejado encargado a él”, comentó.

LO MANDA LA NORMA

Marcelo indicó que cuando ocurre este tipo de situaciones, la Ley Orgánica de Municipalidades le faculta elegir a cualquier otra persona para que lo reemplace en las sesiones de concejo o en otras actividades, no necesariamente el teniente alcalde.

“Yo he escuchado comentarios que él (José Ruiz) ha hecho, creo que no dañan sustancialmente la relación, por eso seguiré confiando en él; pero voy a conversar con él para aclarar estos temas y que continuemos. Creo que está fresco que ha salido de la alcaldía de Huanchaco y bueno, tiene esa responsabilidad como alcalde, tenemos muchas atribuciones. Voy a conversar para aclarar todo”, insistió.

Trascendió ayer que José Ruiz estaba evaluando renunciar a Alianza Para el Progreso (APP). Si embargo, fuentes del interior de la agrupación política informaron que no había nada oficial con respecto a una renuncia.