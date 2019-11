Daniel Marcelo: "Si el señor cree que lo afecté, me rectificaré"

Síguenos en Facebook

En los últimos meses el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Daniel Marcelo, ha tenido que acudir en varias ocasiones a la Corte Superior de Justicia de La Libertad a responder por graves denuncias, presuntamente por incurrir en malos manejos administrativos durante su gestión como burgomaestre en el distrito de La Esperanza.

Marcelo ha sido absuelto por una denuncia en el programa Vaso de Leche, pero fue sentenciado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida por el denominado caso “bloqueadores”. Este proceso aún está en apelación.

Pero, el último viernes, Marcelo fue declarado reo contumaz y el juez ordenó a la Policía Judicial su ubicación y que sea puesto a disposición de forma compulsiva.

Ocurre que al alcalde fue querellado por el ciudadano Segundo Alcántara por el delito de difamación agravada y debido a que no asistió a tres de las cuatro citaciones que se le hizo, el juez lo declaró reo contumaz.

¿Por qué no acudió a las audiencias por la querella que le entabló el señor Segundo Alcántara, a quien usted calificó de “corrupto”?

Bueno, no me han notificado de la audiencia, tampoco a mi abogado encargado de mi defensa, por eso es que yo decidí asistir a este evento de la Comunidad Europea al que nos invitaron en Lima. Por eso ha sido que no asistí, porque si yo hubiera tenido conocimiento de la audiencia no hubiera viajado porque hay que cumplir con la decisión del juez. Pero, como te digo, ya hemos comprobado, el abogado ha visto su casilla y no hay notificación, por eso nos ha sorprendido esto.

Pero, su abogado Shikara Vásquez, horas después de que usted fue declarado reo contumaz , presentó un recurso de apelación alegando que usted no asistió a la audiencia debido a su recargada agenda como alcalde de Trujillo.

Es que eso es lo que dice el juez cuando saca la resolución, él no dice es porque no se me ha notificado sino señala que yo he tenido compromisos por ser autoridad, eso lo que ha puesto el juez y nosotros hemos contestado en base a la resolución y alcanzando la información de la actividad a la que asistimos a Lima.

Pero en el fondo, no es que no hemos asistido a la audiencia porque me fui a Lima, sino porque no nos notificaron, porque si yo hubiera querido dar prioridad a la actividad hubiera enviado una carta al juez o al fiscal, para que reprogramen la audiencia.

Bueno, lo real es que usted fue declarado reo contumaz. ¿cuál será el siguiente paso que dará, se pondrá a disposición?

El día lunes (mañana) se acercará mi abogado para que le pueda explicar el juez.

¿Acaso no es necesario que usted se acerque personalmente ante el juez?

Lo que pasa es que hemos apelado y ha quedado suspendida la decisión del juez para informar a la Policía Judicial. Ya tenemos el cargo del oficio y eso impide hasta que se pueda resolver.

Es decir, en este momento usted no tiene esa denominación de reo contumaz, ni tampoco lo van a poder conducir de forma compulsiva.

Por la apelación que hemos hecho eso quedó suspendido.

El señor Segundo Alcántara sostiene que usted se cree “todopoderoso” y piensa que está sobre la justicia, por eso no acude a las audiencias, en este caso a tres de las cuatro que se le hizo. ¿Qué puede comentar al respecto?

No recuerdo los motivos de por qué no asistí a las otras audiencias, pero nosotros ya hemos manifestado que nunca hemos faltado a una audiencia por ese motivo, como lo está manifestando el señor. Cómo van a pensar que porque soy alcalde voy a incumplir con una citación judicial, jamás lo hubiera hecho, eso es exponerme. No hemos ido porque desconocíamos de la citación.

Lo que se ha dicho es que usted asistió a la tercera audiencia y ahí fue notificado personalmente, así que no hay forma de decir que no sabía de la siguiente citación. ¿Eso es así?

No, la última audiencia que yo he ido también se suspendió porque faltó un abogado. Recuerdo que se quedó en reprogramar la audiencia, pero no se fijó ninguna fecha; entonces por ahí de repente hubo alguna dificultad para que nos notifiquen con la fecha de esta audiencia que ha sido ayer (viernes). Espero que ya pronto se solucione este problema, no es muy agradable tener que estar con esos cuestionamientos.

El señor Segundo Alcántara ha dicho que su fin supremo es que usted se rectifique de la calificación de “corrupto” que le dio. ¿Usted está dispuesto a hacerlo, reconoce que tal vez hubo una ligereza en sus declaraciones?

Mira, el señor trabajó en la municipalidad de La Esperanza y lo sacamos porque no estaba haciendo las cosas bien, luego ingresó a la municipalidad de Trujillo donde también terminó mal. Hizo cosas incorrectas y lo separaron. Ha tenido denuncias, primero en el Ministerio Público, luego ante la Contraloría, pero este señor desde que sale de La Esperanza siempre ha vivido atacándome todos estos años y está en las redes, en el Facebook, siempre expresándose mal por lo medios de comunicación y nunca le dije nada.

Pero cuando la Contraloría lo sanciona con una inhabilitación de cuatro años, en una entrevista que me hicieron yo dije con la certeza de que había ese documento. Entonces fue que dije que ese señor era un corrupto, sino por qué lo sanciona la Contraloría, por qué lo denunciaron en el Ministerio Público, porque había hecho irregularidades. El problema fue el combustible, no sé cuántos galones se perdieron.

¿Alcalde, puedo inferir que usted se mantiene en su posición y no se rectificará del calificativo de “corrupto” hacía Segundo Alcántara?

Mira, la verdad es que es un poco complicado porque si tú tienes una base y encima este señor se ha dedicado todos estos años a atacarte, de repente como una manera de respuesta fue lo que le manifesté; pero lo que nosotros esperamos en la audiencia que se instale es que se pueda llegar a un acuerdo entre ambas partes, y bueno, para el bien de ambos, para que esto no siga siempre ahí uno toma la decisión. Si él cree que lo que le dije en su momento le hizo daño, no tengo ningún problema, pero lo tendré que hacer en el Poder Judicial, donde el mismo ha denunciado.

¿Entonces hay predisposición de su parte para solucionar este lío?

No es la primera vez, yo he querellado y también me han querellado, y hay este espacio y siempre el juez motiva para que eso no continúe si se puede solucionar. Han habido casos en los que yo me he rectificado o la otra persona se ha rectificado. Pero como digo, yo no tengo ningún problema si el señor cree que le he afectado, no tendría ningún problema en rectificarme, pero eso se tendrá que ver en el fuero respectivo, en este caso ante el juez.

Imagino su situación no es para nada agradable, está constantemente acudiendo a citaciones judiciales, casi todas las semanas. ¿Esto lo desenfoca de su trabajo?

(Risas) Estamos en el ojo de la tormenta. Bueno, el día lunes es la continuación del caso “bloqueadores”, pero yo ya no voy a estar. Yo ya declaré; se presentará el testigo que hemos presentado más los alegatos de los abogados. Entonces, para nadie es agradable que uno tenga que estar pasando estas situaciones. Son casos pasados. Estoy confiando en que van a revocar la sentencia.