Daniel Marcelo: “Transporte es un caos y lo declararé en emergencia”

Síguenos en Facebook

No se puede continuar así. Daniel Marcelo Jacinto, alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), anunció ayer que ante el evidente “caos” que se registra a diario en el sector Transporte se ha visto en la obligación de declararlo en emergencia.

Lo que plantea Marcelo es volver a foja cero con lo avanzado en el Sistema Integrado de Transporte (SIT) y reorganizar el Transporte Metropolitano de Trujillo (TMT).

“Ustedes (periodistas) han visto todo el caos que existe aquí en Trujillo por la informalidad en los tres niveles del transporte, micros, combis y taxis-colectivos. Además, estamos con este problema generado por el contrato con la empresa Graña & Montero que se firmó de forma irregular para hacer posible el recaudo electrónico, inclusive tenemos la presión y las amenazas de esta empresa”, manifestó el alcalde.

VERDADERO TRABAJO

Marcelo explicó que lo que se busca con este planteamiento de declarar en emergencia el sector Transporte, es, primero, hacer que el TMT cumpla con su verdadera función para el que fue creado.

“Acá se tiene que ver con la planificación, los estudios y proyectos que se puedan hacer para mejorar el transporte, no estar reparando semáforos como ha sucedido. Vamos a declararlo en emergencia”, agregó.

REFORMULAR

El segundo punto tiene que ver con revisar y volver al inicio en lo avanzando con el SIT, pues desde el punto de vista del burgomaestre lo que se ha hecho está mal.

“Hay una ordenanza aprobada el año pasado que es un disparate, pues es una copia del SIT de otro país y que habla de cosas incoherentes, pues nada tiene que ver con nuestra realidad”, enfatizó.

AL REVÉS

A lo que se refiere Marcelo es que el SIT lejos de iniciar con mejorar la infraestructura vial, ordenar rutas y que las empresas de transporte tengan una flota de vehículos modernos, se empezó con el sistema de recaudo electrónico.

“Miren cómo está la ciudad, no tenemos corredores, no tenemos vías metropolitanas, y así estamos hablamos de un SIT. No tenemos el tema rutas, ni paraderos, por eso estamos en estas contradicciones con Graña & Montero, porque lo que realmente queremos es un SIT ordenado, pero acá se ha empezado por lo último, es decir con el recaudo electrónico”, resaltó.

Pero, ¿qué significa la implementación del sistema de recaudo electrónico? Pues bien, no es más que instalar un validador en cada unidad vehicular, de tal manera que el usuario pague su pasaje pasando la tarjeta por el dispositivo.

OTRO LÍO

Sin embargo, es en este punto que Daniel Marcelo encuentra otro problema. Y es que, según reveló ayer, el contrato que firmó la anterior gestión con la empresa Graña & Montero, precisa que para avanzar en el proceso de la implementación del recaudo electrónico se requería que el 50% de los transportistas de Trujillo se afilien a sistema.

“Pero el 80% de los afiliados son unidades tipo combi, entonces ¿cómo colocar un validador en ese vehículo. El otro día escuchaba a uno de los asesores que opina sobre el tema de transporte, me refiero al señor Pablo Penagos, y él decía que en el caso de las combis se le colocará una pita para que los usuarios abran la puerta, porque ya no llevarán cobrador”, mencionó el burgomaestre.

SOPORTE DEL ESTADO

Marcelo indicó que basará las modificaciones que implementará en el sector transporte en dos decretos supremos emitidos por el Estado el último domingo.

“Uno tiene que ver con el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y luego está el decreto supremo N° 027, que tiene que ver con la mejora del transporte público, y han sacado este nombrecito Promovilidad. Nosotros hemos leído y me parece bien que pueda intervenir el Estado en el acompañamiento de las mejoras en el transporte”, arguyó.

EL PRÉSTAMO

Ahora bien, para lograr las mejoras y modificaciones que plantea Marcelo en el sector Transportes se requieren recursos, y para ello informó que se está tramitando un préstamo de 60 millones de soles al Banco de la Nación. Con ese dinero el alcalde espera ejecutar un paquete de obras para mejorar las vías que no han sido consideradas en el proceso de reconstrucción.

“Estamos terminando los perfiles porque la entidad bancaria lo exige como requisito. Son 60 millones de soles, que es el monto por el cual podríamos endeudarnos y mejorar las avenidas tales como Túpac Amaru, Tres de Octubre, la avenida Perú, Santa, América, porque esa sí es nuestra responsabilidad”, añadió el burgomaestre.

SOLO PARCHES

Pero mientras el préstamo se concreta, Marcelo aceptó que lo único que se puede hacer para evitar el deterioro total de esas avenidas es “parcharlas” cada vez que aparece un forado.

“Para evitar que se destrocen las parchamos. Todos los días parchamos. Pero, la preocupación actualmente son las avenidas principales como Miraflores, César Vallejo y Villarreal, porque ahí hay transporte público, por ahí pasan las empresas de combis, micros. Yo acabo de venir por una de esas avenidas y es lamentable la situación. Yo entiendo a los transportistas, pero ellos también tienen que entendernos, que esas obras están bajo la responsabilidad del Gobierno Regional de La Libertad”, puntualizó.

En efecto, en el marco del proceso de la Reconstrucción con Cambios se le asignó a la Región ejecutar la rehabilitación de estas tres avenidas afectadas gravemente por el fenómeno El Niño, en marzo de 2017.

De acuerdo a lo manifestado por Marcelo, en una reunión que sostuvo con los representantes de la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios, le pidió que le transfieran la unidad ejecutora de esas obras en las avenidas, pero le respondieron que no se podía porque la Región ya lo había sacado a proceso a través de concurso oferta. Se espera que esas obras se ejecuten pronto.