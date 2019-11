A dar cuentas al Consejo y Contraloría por camionetas

Síguenos en Facebook

El hecho de permitir que 22 modernas camionetas 4x4, que fueron adquiridas por el Gobierno Regional de La Libertad, estén deteriorándose sin la más mínima protección en una losa deportiva de la sede regional, podría traer consecuencias para varios funcionarios.

La primera reacción ha sido del presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Consejo Regional, Juan Díaz Sánchez, quien ha manifestado que en el menor plazo posible se planteará ante el pleno que se apruebe la citación de varios funcionarios para que asistan a una sesión pública y rindan cuentas de esta situación.

A DAR LA CARA

Dijo que citarán al gerente general, William León Huertas, y al gerente regional de Defensa Nacional, César Campaña Aleman.

Ambos tendrán que explicar el porqué no se han entregado las camionetas a las municipalidades, y estas, a su vez, a las rondas campesinas, tal como se había previsto.

A lo que se refiere Juan Díaz es al proyecto “Mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana en el ámbito rural de las 12 provincias de la región La Libertad”, el mismo que implica la compra de 62 camionetas y la implementación logística de las diferentes rondas campesinas de la región.

El proyecto está programado para ejecutarse en tres etapas y tiene un presupuesto de 22 millones de soles.

En la primera de las etapas se adquirió, precisamente, en mayo de este año, las 22 camionetas 4x4 por un monto ascendente a casi 3 millones de soles. Pero, a pesar del tiempo transcurrido, las unidades no han sido entregadas a los beneficiarios y están paradas en una losa deportiva en la sede regional de la urbanización Santa Inés.

MUY EXTRAÑO

“A mí me extraña sobremanera que estas camionetas estén paralizadas tanto tiempo ahí (losa deportiva). Ya la Policía Nacional y la gerencia de Defensa Nacional han emitido informes dando cuenta de que esto ya está listo para entregarlas. Lo que yo creo, y estoy casi convencido, es que debido a la ineficacia, desinterés, desidia o quizá el interés político, están esperando entregarlas en estos días de campaña electoral. Espero equivocarme y que esto no se politice", resaltó el consejero por la provincia de Chepén.

ACELEREN

Juan Díaz propuso a los gerentes regionales asumir sus responsabilidades y agilizar los trámites para que procedan a entregar las camionetas a las municipalidades, pues urge utilizarlas para hacerle frente a la delincuencia que cada día avanza más.

“Mira, a mí me apena esto, lo lamento mucho porque se evidencia ineficiencia. Pero, ya las camionetas están ahí, ya se compraron y ahora solo queda que sean distribuidas en los lugares donde la criminalidad ha avanzado y donde el servicio de Inteligencia de la Policía Nacional ha precisado que se necesita con urgencia”, agregó.

El próximo martes se ha programado una sesión de comisión de Defensa Nacional para evaluar la fecha en la que serán citados los funcionarios regionales para que rindan cuentas de esta situación.

SE ADELANTA

Sin embargo, ayer en horas de la tarde, el consejero regional por la provincia de Ascope, Greco Quiroz Díaz, ingresó el oficio N°387-2019, mediante el cual le solicita al presidente del Consejo Regional, David Calderón de los Ríos, invite en el corto plazo al gerente de Defensa Nacional, César Campaña, y a su equipo técnico ante el pleno para que informen sobre la entrega de camionetas 4x4 para implementar las rondas campesinas.

PREOCUPA

Quiroz comentó que la situación de las camionetas es preocupante, toda vez que se han utilizado recursos de la Región y todos los liberteños para adquirirlas y no es posible que ahora se deterioren sin siquiera haberlas utilizado.

El consejero por Ascope indicó que es extraño que una observación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) esté presuntamente evitando que las camionetas se entreguen a los beneficiarios.

"Lo que pasa es que no puede haber una observación de carácter técnico porque ya se compraron las camionetas, o sea no se entiende cuál es el sentido de la observación si las unidades ya están adquiridas. Eso no queda claro", enfatizó.

SE DETERIORAN

Greco Quiroz reveló que ha consultado con expertos en mecánica y mantenimiento de este tipo de vehículos y le han comentando que cuando se adquiere una unidad como esta (camioneta 4x4) es riesgoso tenerla 100 días sin moverla, pues empiezan a deteriorarse.

"Deberían encender la unidad, calentar el motor, darle un uso. Ahí se ve que están en una losa deportiva, al interperie, sin ningún tipo de protección. Esto es un riesgo, pues están más de 200 días ahí", advirtió.

PIDEN INFORMACIÓN

La entidad que también ha reaccionado tras la publicación del Diario Correo, en la que evidencia la situación de las 22 camionetas, ha sido la Contraloría General de la República.

A través del oficio N° 986-2019, se ha requerido a la gerencia general del Gobierno Regional de La Libertad que informe las razones que sustentan la permanencia de las veintidós camionetas PickUP 4x4 en la sede central, en la urbanización Santa Inés.

Además, se requirió que precisen sobre el plan de distribución y/o asignación de las unidades vehiculares conforme a lo establecido en el proyecto de inversión pública.

Por segundo día consecutivo, el gobernador Manuel Llempén evitó pronunciarse con respecto a este tema.