De 100 muertos por Covid-19, 85 tenían obesidad en La Libertad

Escrito por Deyvi Mora

Hoy se cumplen 150 días de emergencia sanitaria nacional dispuesta por el Gobierno a causa del nuevo coronavirus (Covid-19). En La Libertad, el primer caso positivo fue confirmado el último 15 de marzo y, ayer, al reportarse 284 nuevos infectados la cifra oficial ascendió a los 31,280. En tanto, el número de fallecidos en las últimas 24 horas fue de 36, en consecuencia, son 2,742 las personas víctimas del Covid-19 en la región.

El gobernador regional, Manuel Llempén, a manera de balance ratificó lo informado por el Ministerio de Salud (Minsa). El 85% de las víctimas de este letal virus eran obesos.

DECLARA

“Tenemos otro dato, es que de 100 fallecidos acá, 85 son obesos”, aseguró Llempén.

En consecuencia, la máxima autoridad de la región se comprometió a impulsar una estrategia más, pero relacionada esta vez con la promoción de la alimentación saludable en las 12 provincias de La Libertad.

“Por eso que la alimentación es otra política que nosotros; de aquí para adelante vamos a tener que ayudar (a impulsar), para crear nuevos hábitos alimenticios. La alimentación saludable es lo que se va a imponer en este momento”, señaló.

A inicios de este mes el Ministerio de Salud había detallado que, entre el grupo de fallecidos por el nuevo coronavirus en el país, otro 43% eran diabéticos y el 27% pacientes hipertensos.

OTRA ESTRATEGIA

El gobernador Manuel Llempén participó ayer en la ceremonia de entrega del Hospital de Campaña Covid-19 ubicado en el distrito de Salaverry, allí también confirmó que hay camas de hospitalización disponibles, pero en Unidad de Cuidados Intensivos no hay abasto para atender a todos los pacientes graves por el virus.

En ese sentido, además de promover la alimentación saludable, señaló que se intensifican las visitas médicas domiciliarias para atender de manera oportuna a los pacientes que apenas inician con el cuadro de la enfermedad.

“Hemos comenzado una cuarta estrategia que es la del oxígeno, que significa que ahora tenemos un equipo médico que está visitando los hogares, porque ha aparecido la saturación baja en las personas y estas no se dan cuenta. Una saturación de oxígeno normal en una persona es de 98 o 99, pero hay personas que no sienten ningún síntoma y ya están con 95 de saturación de oxígeno. Ahora el equipo está caminando con los pulsómetros y a todas aquellas personas que tienen menos de 95 les estamos dando asistencia de oxígemo e inmediatamente lo vamos a trasladar al centro Ramón Castilla (en Huanchaco), que desde ahora comienza a operar, y también al (Hospital) de Laredo”, aseguró.

sin más conflictos. En esta lucha contra el Covid-19 y con el objetivo de salvar vidas, el flamante gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Rogger Ruiz Díaz, aseguró que promoverán acciones conjuntas con los gobiernos locales, la sociedad civil y el empresariado.

“Mi enfoque es más colaborativo y más articulación, tenemos que aprender a colaborar entre instituciones para poder luchar contra nuestro enemigo el Covid-19 (…) No vamos a poder combatir esta pandemia solos, es imposible, vamos a perder. Vamos a cumplir con la citación que nos haga el Consejo Regional y vamos a presentar el plan que ya estamos trabajando con la gerencia de Salud y también de manera articulada con los municipios distritales, municipios provinciales, con la universidad y también con la empresa privada y la sociedad civil. Ahora vamos a trabajar en conjunto”, aseveró.

El gerente general, Rogger Ruiz, asumió el cargo el último viernes, luego de la renuncia presentada por Willian León Huertas, quien era considerado como el hombre de más confianza del gobernador Manuel Llempén Coronel.

MINISTRA DE SALUD

Precisamente la autoridad regional manifestó que conversó por teléfono ayer con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, y le pidió constatar la situación en la que se encuentra la región por la pandemia. Ella le confirmó que estará el jueves en Trujillo, siempre y cuando no se presente ningún percance con el voto de confianza solicitado por el primer ministro, Walter Martos.

“Le he pedido a la ministra su presencia para nosotros visitar donde no tenemos capacidad resolutiva en esta provincia (Pataz). La semana pasada hemos enviado primero 20 balones de oxígeno a Pataz, después le envié 50 balones, hoy ya están llegando 30 para rellenar nuevamente, y le he pedido a la ministra que instalemos un centro temporal de hospitalización con 50 camas en Llacuabamba y otro en Tayabamba. La ministra me ha ofrecido que si todo sale bien ahora en su solicitud de confianza (en el Congreso), mañana tienen ellos Consejo de Ministros y el día jueves podrían estar visitándonos para ir allá a Pataz”, manifestó.

REPORTE

De acuerdo a la Sala Situacional Covid-19 de La Libertad, los nuevos decesos registrados en las últimas 24 horas fueron en los distritos de Trujillo (7), Chepén (4), La Esperanza (3), El Porvenir (3), Víctor Larco (3), Casa Grande (3), Huanchaco (2), Salaverry (2), Santiago de Cao (2), Pacanga (1), Pueblo Nuevo (1), Pacasmayo (1), Chicama (1), Chocope (1), Laredo (1) y Moche (1).

Asimismo, el distrito de Trujillo con 762 fallecidos sigue encabezando el ranking de distritos con más víctimas mortales por este virus,