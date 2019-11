Deben 330 mil soles en subvenciones a bomberos

Síguenos en Facebook

La crisis es evidente. El jefe de la Compañía de Bomberos Salvadora Trujillo N° 26, Luis Cabrera Cabada, afirmó que desde hace tres años la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) no cumple con asignarles las subvenciones que por ley les corresponden, unos 330,000 soles.

Por lo tanto, aclaran, no todo es responsabilidad del alcalde, Daniel Marcelo Jacinto.

INSUFICIENTE

El comandante departamental Manuel Moncada agregó que ellos no tienen un solo sol para poder levantar las observaciones publicadas en la edición de ayer de este diario, tras un informe de la Contraloría, que detectó debilidades en la infraestructura y el equipamiento de los bomberos de Trujillo y Víctor Larco.

Pero, es el teniente brigadier Luis Cabrera quien grafica la inversión que realizan tras recibir la subvención.

“Solamente arreglar una unidad (ambulancia) cuesta más de 47 mil soles, y como es la costumbre peruana, la enviamos a talleres que son conocidos, pero que no son los más adecuados para arreglar este tipo de máquinas finas”, dijo.

RESPONDE

Ayer, el alcalde de Trujillo mencionó que hasta el momento no transfirieron la subvención completa a la compañía de bomberos de Trujillo debido a que los bomberos no habían justificado las cuentas de los gastos realizados con una subvención entregada anteriormente.

Al respecto, Luis Cabrera indicó que el Patronato de Apoyo a la Compañía Salvadora Trujillo N°26 ya rindió cuentas.

“Yo tengo la certeza que ya se hizo, y eso ha sido el pasado martes, de los gastos que se han efectuado. Hay varios años que la municipalidad no ha dado, justamente no es del periodo del actual alcalde, pero me parece que de tres años están debiendo como unos 330 mil soles y los 55 mil (soles) que faltarían de este periodo, con eso nos ayudarían un poco para hacer algunas modificaciones a la estructura, tener un almacén adecuado y arreglar esas unidades”, añadió.

Desde el gobierno regional no respondieron al informe publicado en Correo, aunque el comandante departamental Manuel Moncada espera que esta semana el gobernador Manuel Llempén lo atienda.